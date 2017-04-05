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Мы пережили шок. Финский нападающий БАТЭ поделился впечатлением от поражения брестскому "Динамо"

06.04.2017 10:06 — Разное | Tut.by  
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Нападающий БАТЭ Яссе Туоминен оценил происходившее в матче с брестским «Динамо» (0:2) в комментарии корреспонденту клубной пресс-службы.


Фото: ФК БАТЭ

— Довлеющее чувство сейчас — разочарование. Огромное разочарование. Мы и близко не продемонстрировали желаемого уровня футбола, не добились результата. В выездной встрече важно было забить самим и постараться не пропустить. Увы, обе цели не выполнены.

После пропущенного на 2-й минуте гола мы пережили шок. Это в какой-то степени сломало нашу игру. В действиях появились ненужная спешка, суета, технический брак. Вдобавок мы недостаточно быстро двигали мяч, не создавали требуемого давления у владений «Динамо». В перерыве тренерский штаб попросил добавить в скорости перемещений, в агрессии. Но в полной мере сделать этого не получилось. Большого количества шансов отличиться мы не имели.

Понятно, что для Бреста поединок был особенным. Соперник на протяжении всей встречи выглядел сверхмотивированным, сконцентрированным. Мы же в данных компонентах очевидно уступили. Но не станем хоронить себя раньше времени. В ответном противостоянии на «Борисов-Арене» хочется взять реванш, показать совсем другую игру. Для этого необходимо сделать выводы. Каждому из нас стоит посмотреть в зеркало и начать делать вещи правильно.

 
Теги: Брест
 
 
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