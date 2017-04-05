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В Минском районе Mercedes протаранил и опрокинул Renault: водителя спасли ремни безопасности

06.04.2017 10:04 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла 5 апреля, около 16.00, на трассе Р1 Минск — Дзержинск. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.


Фото: ГАИ Минского района

По информации ГАИ, 26-летний водитель Mercedes ехал в направлении Дзержинска. Совершая поворот налево со второй полосы, он допустил столкновение с Renault, который двигался в третье полосе.


Фото: ГАИ Минского района

После столкновения водитель Renault потерял управление и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.


Фото: ГАИ Минского района

В результате ДТП водители, к счастью, не пострадали. В ГАИ отметили, что они были пристегнуты ремнями безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Авария произошла 5 апреля, около 16.00, на трассе Р1 Минск - Дзержинск.

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