Авария произошла 5 апреля, около 16.00, на трассе Р1 Минск — Дзержинск. Об этом AUTO.TUT.BY рассказала представитель ГАИ Минского района Екатерина Сильченко.



Фото: ГАИ Минского района

По информации ГАИ, 26-летний водитель Mercedes ехал в направлении Дзержинска. Совершая поворот налево со второй полосы, он допустил столкновение с Renault, который двигался в третье полосе.



Фото: ГАИ Минского района

После столкновения водитель Renault потерял управление и выехал за пределы проезжей части, где автомобиль опрокинулся.



Фото: ГАИ Минского района

В результате ДТП водители, к счастью, не пострадали. В ГАИ отметили, что они были пристегнуты ремнями безопасности.