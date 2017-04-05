Подробности отлова беглянки на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

"Водитель сразу пытался ее как-то поймать, но у него ничего не вышло, он начал звонить в милицию и в МЧС. Нам поступило сообщение, что корова находится на пришкольной территории, то есть была некоторая угроза детям, и поэтому наши работники и выехали, чтобы предотвратить какую-то угрозу людям", — рассказал Попко.

Как уточнил официальный представитель МЧС, спасатели помогли водителю грузовика поймать корову и погрузили ее обратно в кузов.

"Не сказать, чтобы она бросалась на людей, но, конечно, в руки не давалась. Она хотела или побегать еще или просто боялась людей", — уточнил Попко.

Представитель МЧС со слов водителя грузовика предположил, что корову везли на мясокомбинат. Дальнейшая судьба животного спасателям неизвестна.

"Конечно, если идет речь о спасении животных, если бы эта корова где-то застряла и могла погибнуть, тогда специалисты МЧС, конечно, выехали бы, но обычно отловом животных МЧС не занимается. В случае только, если есть угроза людям, а в этот раз нам сообщили, что есть угроза детям, поэтому наши сотрудники и выехали", — рассказал Попко.

Представитель МЧС отметил, что подобные случаи в работе спасателей крайне редки.

"В столице я такого не помню, чтобы наши работники бегали за коровой", — сказал Попко.

Комментарий официальный представитель Минского городского управления МЧС Александра Попко об отлове коровы на улицах Минска слушайте на радио Sputnik Беларусь.