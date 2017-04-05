﻿ Коррида в Минске: в МЧС рассказали, как ловили "беглую" корову. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Коррида в Минске: в МЧС рассказали, как ловили "беглую" корову

06.04.2017 10:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Подробности отлова беглянки на радио Sputnik Беларусь рассказал официальный представитель Минского городского управления МЧС Александр Попко.

"Водитель сразу пытался ее как-то поймать, но у него ничего не вышло, он начал звонить в милицию и в МЧС. Нам поступило сообщение, что корова находится на пришкольной территории, то есть была некоторая угроза детям, и поэтому наши работники и выехали, чтобы предотвратить какую-то угрозу людям", — рассказал Попко. 

Коррида в Минске: в МЧС рассказали, как ловили "беглую" корову
© Pexels
Видеофакт: корова выпала из грузовика в Минске

Как уточнил официальный представитель МЧС, спасатели помогли водителю грузовика поймать корову и погрузили ее обратно в кузов.

"Не сказать, чтобы она бросалась на людей, но, конечно, в руки не давалась. Она хотела или побегать еще или просто боялась людей", — уточнил Попко.

Представитель МЧС со слов водителя грузовика предположил, что корову везли на мясокомбинат. Дальнейшая судьба  животного спасателям неизвестна.

"Конечно, если идет речь о спасении животных, если бы эта корова где-то застряла и могла погибнуть, тогда специалисты МЧС, конечно, выехали бы, но обычно отловом животных МЧС не занимается. В случае только, если есть угроза людям, а в этот раз нам сообщили, что есть угроза детям, поэтому наши сотрудники и выехали", — рассказал Попко.

Представитель МЧС отметил, что подобные случаи в работе спасателей крайне редки.

"В столице я такого не помню, чтобы наши работники бегали за коровой", — сказал Попко.

Комментарий официальный представитель Минского городского управления МЧС Александра Попко об отлове коровы на улицах Минска слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инцидент произошел накануне в столичном микрорайоне Курасовщина: корова вылезла на проезжую часть из кузова грузовика, который двигался по улице Кижеватова в...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Гвилия извинился перед болельщиками за игру БАТЭ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика