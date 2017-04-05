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Европейцы связывают успех правых партий с бездействием властей
06.04.2017 10:00 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Французы, немцы и британцы связывают успех правых партий с бездействием властей.
Более трети немцев (43%) считают, что одной из причин роста популярности правых партий в Европе являются пустые обещания, которые давались электорату. Такой же позиции придерживается 33% британцев и 45% французов, как показали результаты опроса Sputnik.Мнения, который проведен компанией TNS Global для информационного агентства и радио
У респондентов спросили, в чем они видят главную причину растущих рейтингов таких партий, как "Альтернатива для Германии" (AfD), "Национальный фронт" (Франция) и Партия независимости Великобритании.
© Sputnik/
Опрос Sputnik.Мнения
Среди факторов популярности этих партий французы, немцы и британцы назвали большое число мигрантов и неудачную экономическую политику. Мнения французов разделились поровну: 45% считают, что на популярность националистов повлияли невыполненные обещания, еще столько же назвали в качестве причины большое число мигрантов. Жители Германии склонны объяснять рост популярности правых скорее высоким уровнем миграции (52%), чем неудачной экономической политикой (17%). Почти половина британцев (49%) отметила большое число мигрантов как причину популярности этих партий.
На усиливающийся поток мигрантов чаще ссылались респонденты старшего поколения, в основном люди в возрасте от 55 до 64 лет. Молодежь склонна объяснять рост правых запросом общества на проведение социальных реформ.
Опрос был проведен международной исследовательской компанией, занимающейся опросами общественного мнения, TNS Global с 16 по 22 февраля 2017 года. В нем приняли участие 3055 респондентов из Германии, Великобритании и Франции.
Справка о проекте Sputnik.Мнения
Международный проект по изучению общественного мнения стартовал в январе 2015 года. Партнерами проекта выступают известные исследовательские компании Populus, Ifop и forsa. В рамках проекта Sputnik.Мнения регулярно проводятся опросы общественного мнения в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам.
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