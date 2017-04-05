Семь мыслей главного редактора «Прессбола» Сергея Кайко о победе Бреста над Борисовом.



Фото: Геннадий Козловский, «Прессбол»

Во-первых. Отклики на победу брестчан, щедро рассыпавшиеся по интернету с восклицательными знаками, показывают как минимум одно. Как всем надоела гегемония отдельного взятого клуба в отдельно взятом футболе. Она не могла не надоесть — с 2006 года БАТЭ безраздельно властвует, впору учинять референдум на бессрочное правление. Смущает другое — по итогам двух брестских таймов многие уже пророчат закат борисовской эпохи, готовые стаскивать сапоги с еще и близко не остывшего «желто-синего» флагмана. Это, мягко говоря, неумно. Сколько раз БАТЭ больно падал, чтобы затем встать, прийти, увидеть и победить. Не знаю, насколько сравнение корректно, но вот так же, а то и еще более дерзко, чемпионов некогда лупил меркуловский «Гомель» — и в гостях, и дома. Тогда тоже БАТЭ предрекали кончину после долгой продолжительной болезни. Куда разошлись с тех пор корабли — гомельский и борисовский — мы прекрасно знаем.

Во-вторых. Самой холодной брестской головой сегодня остается главная голова. Голова Владимира Журавля.

— Это только один матч, — здраво подчеркнул рулевой «Динамо». — К тому же кубковый. БАТЭ давно является флагманом Беларуси, у Борисова хороший подбор футболистов. Мы же на пути становления. Уже озвучивали свои задачи на сезон. Одна из них — оказать сопротивление БАТЭ. И в будущем, возможно, занять его место.

Владимир Иванович тысячу раз играл с Борисовом и лучше других знает, что неразрешимых задач для чемпиона страны в этой стране нет. БАТЭ может выкарабкаться и с 0:2, и 0:3 — и очень правильно, что брестский тренер, в отличие от многих, не спешит никого хоронить. В играх с гегемоном заранее отпевающий очень запросто может поменяться местами с заранее отпеваемым.

В-третьих. Ответный матч БАТЭ сыграет дома — в обстановке примерно такой же, какая была в Бресте. Плотно забитая «Борисов-Арена», неимоверное желание поднять лицо из грязи, предельная мобилизация — при таких исходных данных «желто-синие» способны на многое даже в Лиге чемпионов. Добавим, что у Александра Ермаковича достаточный кадровый ресурс и тактический арсенал, чтобы не повторять ошибок первого матча. Добавим, что борисовчанам в эти дни гарантирована селекторная, а то и очная, взбучка от Анатолия Капского.

В общем, с эйфорией нужно заканчивать. Брест, конечно, подал заявку на выход в финал, но в этом полуфинальном уравнении еще слишком много неизвестных, чтобы уже сегодня под брызги шампанского отгадывать решение. Хотя, естественно, это некоторый знак — что оздоровительная взбучка от хозяина БАТЭ необходима уже в апреле. Как говорил ильфо-петровский комбинатор, что-то слишком быстро.



Фото: fcbate.by

В-четвертых. Вы действительно так уверены, что на длинной дистанции брестчане готовы удержать скорость и приехать к финишу чуть не первыми? Это уже о чемпионате — и о сезоне в целом. «Великий шейховый путь», безусловно, интригует и впечатляет, но не забывайте, что этой команде без году неделя. Что сегодня она хороша как молодая Аманда Пит, а завтра от нее можно и шарахнуться, перекрестившись. Вспомните первый тур — и то, как молодые минчане-«горожане» с Громыко во главе возили брестскую оборону пяточками-каблучками. Возили знатно — и в те дни отзывы о перспективах амбициозных динамовцев были несколько иными. «Динамо» и дальше — молодая же, только строящаяся, без победной ментальности, команда — будет чередовать, скорее всего, блестящие матчи с постными. Не удивляйтесь этому.

В-пятых. В воротах Малерб — и он только внешне напоминает Нигматуллина. В защите Алисейко, Гаврилович, Аврамия, Иванов (Витус) — каждый второй новичок. Можно, конечно, видеть в этих фамилиях оплот непроходимой обороны, они и правда все толковые ребята. Но давайте объективно — это стена? Ответить поможет одно обстоятельство — знание того, что темнокожая брестская группа атаки обороняться только учится.

В-шестых. С точки зрения наших общих футбольных выгод Кубок все же должен брать именно Брест. БАТЭ, «Шахтер», минское и брестское «Динамо» — в этом случае летом в еврокубки зайдет все лучшее, что имеется в белорусском клубном футболе здесь и сейчас. При всем уважении к «Минску», которому еще расти и расти и кушать кашу.

И в-седьмых. Матч был действительно грандиозный. Спасибо «Динамо» за этот матч, а брестским болельщикам — за почти полные трибуны и на этих трибунах ор.



Фото: Геннадий Козловский, «Прессбол»