Старшеклассник одной из школ американского города Финикс Джейкоб Стауденмайер решил пригласить на свой выпускной голливудскую звезду Эмму Стоун: чтобы привлечь внимание знаменитости, ему пришлось придумать оригинальный способ приглашения – подросток переснял первую сцену из оскароносного фильма "Ла-ла Ленд", где персонажи поют в автомобильной пробке.

Он также поменял текст песни: в отличие от оригинальной композиции, он поет в своем приглашении Стоун на выпускной о том, что "немного похож на Райана Гослинга".

Эмма Стоун пока не ответила на приглашение, но сам Стауденмайер уже стал героем социальных сетей, а его видео набирает вирусную популярность.