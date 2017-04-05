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Подросток пригласил актрису на выпускной, пересняв сцену "Ла-ла Ленд"

06.04.2017 10:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Старшеклассник одной из школ американского города Финикс Джейкоб Стауденмайер решил пригласить на свой выпускной голливудскую звезду Эмму Стоун: чтобы привлечь внимание знаменитости, ему пришлось придумать оригинальный способ приглашения – подросток переснял первую сцену из оскароносного фильма "Ла-ла Ленд", где персонажи поют в автомобильной пробке.

Он также поменял текст песни: в отличие от оригинальной композиции, он поет в своем приглашении Стоун на выпускной о том, что "немного похож на Райана Гослинга".

Эмма Стоун пока не ответила на приглашение, но сам Стауденмайер уже стал героем социальных сетей, а его видео набирает вирусную популярность. 

 
 
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Молодой человек заверил в своей песне популярную актрису в том, что он "немного похож на Райана Гослинга". Смотрите на видео альтернативную версию картины "Ла-ла...

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