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Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону.

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — заявил собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что взрыв прогремел рядом с одной из школ города.

"По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение", — пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.

Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание.