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В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв
06.04.2017 11:00 — Разное | Ежедневник
фото: ria.ru
Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону.
Об этом
"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — заявил собеседник агентства.
Другой источник уточнил, что взрыв прогремел рядом с одной из школ города.
"По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение", — пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.
Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание.
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Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону.
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