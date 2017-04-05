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В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

06.04.2017 11:00 — Разное | Ежедневник  
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В центре Ростова-на-Дону произошел взрыв

фото: ria.ru

Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону.

Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах региона.

"Мужчина подобрал на дороге подозрительный предмет, который сдетонировал, ему оторвало пальцы руки, также он получил ранение живота. Мужчина госпитализирован", — заявил собеседник агентства.

Другой источник уточнил, что взрыв прогремел рядом с одной из школ города.

"По предварительным данным, устройство сдетонировало во время уборки территории дворником, мужчина получил ранение", — пояснил он, добавив, что полицейские оцепили район ЧП.

Занятия в школе приостановлены, детей не впускают в здание.

 
 
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Мужчина пострадал при взрыве в Ростове-на-Дону.

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