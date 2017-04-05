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Трамп отказался обсуждать с Путиным военные планы в Сирии

06.04.2017 10:40 — Разное | Ежедневник  
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Трамп отказался обсуждать с Путиным военные планы в Сирии

фото: lenta.ru

Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обсуждать свои военные планы в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он сообщил в интервью The New York Times, которое было опубликовано в среду, 5 апреля, сообщает «Лента.Ру».

«Я никогда не говорю о том, что делаю в военном отношении. Я выступал против такого подхода в течение многих лет», — сказал Трамп.

Ранее американский лидер прокомментировал информацию о химической атаке в сирийской провинции Идлиб, в результате которой погибли по меньшей мере 58 человек, пострадали около 200. Он возложил ответственность за произошедшее на главу Арабской Республики Башара Асада и заявил, что эта ситуация изменила его отношение к президенту Сирии.

Трамп также отметил, что «чудовищные действия» Асада — результат слабой политики администрации его предшественника Барака Обамы.

Противостояние президента Сирии и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе «Исламское государство». Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами с 2014 года проводит в Сирии операцию против ИГ. ВКС России начали наносить удары по боевикам в этой стране с осени 2015-го.

 
 
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Президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен обсуждать свои военные планы в Сирии с российским лидером Владимиром Путиным.

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