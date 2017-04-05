C 6 апреля в прокат Гомеля выходят три картины: мелодрама «О любви», фантастический экшн «Танцы насмерть» и фильм, основанный на реальных событиях, «Время первых». AFISHA.TUT.BY традиционно рассказывает о премьерах четверга.

Сюжет: Студентка Нина не слишком счастлива в браке со своим профессором Александром. Однажды Нина вместо супруга переводит переговоры крупных финансистов с китайскими партнерами, и бизнесмен Сергей пытается ее «закадрить». Сперва женщина хранит верность мужу, но затем под давлением чувств и обстоятельств поддается на ухаживания, и вскоре страстно влюбляется в Сергея. Тот, однако, не спешит переводить Нину из любовниц в жены, так как у него уже есть супруга и ребенок, которых мужчина не хочет потерять.

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Сюжет: 2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в девушку — участницу состязания и решает любой ценой спасти ее жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

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60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так.

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