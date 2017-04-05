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Любовь, танцы и космос: в кинотеатрах Гомеля появились новые фильмы

06.04.2017 10:49 — Разное | Tut.by  
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C 6 апреля в прокат Гомеля выходят три картины: мелодрама «О любви», фантастический экшн «Танцы насмерть» и фильм, основанный на реальных событиях, «Время первых». AFISHA.TUT.BY традиционно рассказывает о премьерах четверга.

«О любви»


Актеры: Анна Чиповская, Алексей Чадов, Дмитрий Певцов, Александр Лыков, Мария Миронова.

Где смотреть: кинотеатр «Мир».

Возрастное ограничение: 18+.

Сюжет: Студентка Нина не слишком счастлива в браке со своим профессором Александром. Однажды Нина вместо супруга переводит переговоры крупных финансистов с китайскими партнерами, и бизнесмен Сергей пытается ее «закадрить». Сперва женщина хранит верность мужу, но затем под давлением чувств и обстоятельств поддается на ухаживания, и вскоре страстно влюбляется в Сергея. Тот, однако, не спешит переводить Нину из любовниц в жены, так как у него уже есть супруга и ребенок, которых мужчина не хочет потерять.

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«Танцы насмерть»


Актеры: Иван Жвакин, Лукерья Ильяшенко, Никита Волков, Александр Тютин, Агния Дитковските, Денис Шведов.

Где смотреть: кинотеатр им. Калинина, «Мир».

Возрастное ограничение: 12+.

Сюжет: 2070 год. Москва. Мир лежит в руинах после ядерной войны. Выживание человечества зависит от энергии, которую отдают участники жестокого танцевального турнира. Но когда один из претендентов влюбляется в девушку — участницу состязания и решает любой ценой спасти ее жизнь, отлаженная система оказывается под угрозой.

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«Время первых»


Актеры: Евгений Миронов, Константин Хабенский, Александра Урсуляк, Владимир Ильин, Анатолий Котенев, Елена Панова.

Где смотреть: кинотеатр им. Калинина, «Октябрь», «Мир».
Возрастное ограничение: 16+.

60-е. Разгар холодной войны. Две супердержавы, СССР и США бьются за первенство в космической гонке. Пока СССР впереди, на очереди — выход человека в открытый космос.

За две недели до старта взрывается тестовый корабль. Времени на выявление причин нет. И пусть риски огромны, мы не можем уступить лидерство. Опытный военный летчик Павел Беляев и его напарник Алексей Леонов, необстрелянный и горячий, мечтающий о подвиге, — два человека, готовые шагнуть в неизвестность. Но никто не мог даже предположить всего, с чем им предстояло столкнуться в полете. В этой миссии все, что только можно, пошло не так.

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Полную афишу кино Гомеля ищите на AFISHA.TUT.BY.

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Pain.

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Теги: Гомель
 
 
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