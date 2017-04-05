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Фитнес-трекер спас жизнь пожилой американке

06.04.2017 10:48 — Разное | Tut.by  
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Патрисия Лаудер (Patricia Lauder), 73-летняя пенсионерка из США, заметила опасное для жизни состояние благодаря «умному» браслету. Об этом рассказывает CNN.


Фото: Роман Савкив

В январе этого года женщина заболела — у нее была респираторная инфекция и синусит. Однако фитнес-трекер Fitbit, который измерял ее пульс, показал аномальные цифры. В состоянии покоя ее сердце делало более 100 ударов, вместо обычных для нее 60 — 70. Данные браслета показали, что высокий пульс держался уже на протяжении нескольких дней.

Когда пульс достиг 140 ударов в минуту, женщина вызвала скорую помощь и ее отвезли в больницу. Там выяснилось, что в обоих ее легких были сгустки крови. Из-за этого состояния дыхание затрудняется, а сердцу приходится биться намного быстрее. Сгустки опасны из-за возможной закупорки тромбами легочной артерии или ее ветвей.

Лаудер через катетер ввели препараты, разрушающие тромбы, на следующий день ее состояние нормализовалось. Доктор Джу Йонг Ли, который наблюдал женщину, считает, что именно фитнес-трекер спас ее жизнь. «Ее состояние было очень опасным, — рассказал он. — Она действительно могла погибнуть, если бы не обратилась за помощью».

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Когда пульс достиг 140 ударов в минуту, женщина вызвала скорую помощь и ее отвезли в больницу.

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