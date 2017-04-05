МИНСК, 6 апр – Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк совместно с прокурором Гомельской области Виктором Морозовым посетил 21-й пограничный отряд органов погранслужбы Беларуси в Мозыре, сообщили Sputnik в пресс-службе Генпрокуратуры.



© Sputnik / Виктор Толочко Чем живет белорусское приграничье после инцидента в "Александровке"

В конце марта на белорусско-украинской границе произошел ряд инцидентов. Так, трое злоумышленников на внедорожнике прорвались через белорусскую границу в пункте пропуска "Александровка" , двое из них задержаны, еще один находится в розыске. Спустя несколько дней была приостановлена работа пункта пропуска "Новые Яриловичи" на украинско-белорусской границе в связи с обнаружением "подозрительного" автомобиля , въехавшего с территории РБ.

"Александр Конюк обсудил с командованием погранотряда актуальные вопросы обеспечения пограничной безопасности и развития приграничной инфраструктуры на южных рубежах Беларуси, ознакомился с материальной базой и вооружением пограничного отряда, встретился с военнослужащими", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Глава надзорного ведомства Беларуси обратил внимание на необходимость соблюдения антикоррупционного законодательства и устранения условий для коррупционных проявлений среди военнослужащих, обеспечения законности и правопорядка в войсках, рассказал о судебно-правовой реформе, призванной повысить эффективность деятельности судебной и правоохранительной системы в целом.