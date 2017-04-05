|
Конюк изучил вопросы погранбезопасности на южной границе Беларуси
06.04.2017 11:17 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр – Sputnik. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк совместно с прокурором Гомельской области Виктором Морозовым посетил 21-й пограничный отряд органов погранслужбы Беларуси в Мозыре, сообщили Sputnik в пресс-службе Генпрокуратуры.
© Sputnik / Виктор Толочко
В конце марта на белорусско-украинской границе произошел ряд инцидентов. Так, трое злоумышленников
"Александр Конюк обсудил с командованием погранотряда актуальные вопросы обеспечения пограничной безопасности и развития приграничной инфраструктуры на южных рубежах Беларуси, ознакомился с материальной базой и вооружением пограничного отряда, встретился с военнослужащими", – сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
Глава надзорного ведомства Беларуси обратил внимание на необходимость соблюдения антикоррупционного законодательства и устранения условий для коррупционных проявлений среди военнослужащих, обеспечения законности и правопорядка в войсках, рассказал о судебно-правовой реформе, призванной повысить эффективность деятельности судебной и правоохранительной системы в целом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава Генпрокуратуры побывал в Мозырском погранотряде и познакомился с развитием приграничной инфраструктуры, а также напомнил пограничникам о соблюдении...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии