Настоящий беби-бум произошел в Смитсоновском национальном зоологическом парке, расположенном в американском штате Вирджиния: у двух самок гепардов родилось детенышей вдвое больше обычного – пять и семь.

Средний помет у гепардов – не более трех особей, но в парке на свет появилось вдвое больше детенышей. Как сообщают представители зоопарка, матери стараются ухаживать за малышами.

Обе самки родили в конце марта, а такое большое количество их потомства особенно важно, ведь гепарды относятся к исчезающему виду.