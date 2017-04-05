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Видеофакт: 12 гепардов родились в американском институте

06.04.2017 11:10 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Настоящий беби-бум произошел в Смитсоновском национальном зоологическом парке, расположенном в американском штате Вирджиния: у двух самок гепардов родилось детенышей вдвое больше обычного – пять и семь.

Средний помет у гепардов – не более трех особей, но в парке на свет появилось вдвое больше детенышей. Как сообщают представители зоопарка, матери стараются ухаживать за малышами.

Обе самки родили в конце марта, а такое большое количество их потомства особенно важно, ведь гепарды относятся к исчезающему виду.

 
 
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Новорожденные гепарды чувствуют себя хорошо, а их матери стараются заботиться о необычно большом потомстве. Смотрите на видео, как ухаживают за детенышами в...

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