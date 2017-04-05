﻿ В Петербурге белоруса при покупке BMW X5 "развели" на 12,5 тысячи долларов. 21.by
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В Петербурге белоруса при покупке BMW X5 "развели" на 12,5 тысячи долларов

06.04.2017 11:05 — Разное | Tut.by  
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Житель Беларуси, приехавший в Петербург ради белого BMW X5, стал жертвой мошенника. Владелец машины взял деньги и уехал на продаваемом авто, пишет интернет-газета «Фонтанка».

Инцидент произошел вечером 4 апреля. В отдел полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратился 36-летний белорус, который попросил найти человека, обещавшего, но так и не продавшего ему машину. По словам потерпевшего, он собирался купить белый BMW X5, который нашел по частному объявлению в интернете. Для этого он и прилетел в Петербург.

С продавцом мужчина встретился на улице Бассейной, где передал ему 280 тысяч рублей (около 5000 долларов) и 7,5 тысячи долларов. После этого продавец отвез покупателя на другую улицу для оформления страховки. Когда белорус вышел из машины и зашел в здание, мошенник уехал в неизвестном направлении.

 
 
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Владелец машины взял деньги и уехал на продаваемом авто.

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