Житель Беларуси, приехавший в Петербург ради белого BMW X5, стал жертвой мошенника. Владелец машины взял деньги и уехал на продаваемом авто, пишет интернет-газета « Фонтанка ».

Инцидент произошел вечером 4 апреля. В отдел полиции Фрунзенского района Санкт-Петербурга обратился 36-летний белорус, который попросил найти человека, обещавшего, но так и не продавшего ему машину. По словам потерпевшего, он собирался купить белый BMW X5, который нашел по частному объявлению в интернете. Для этого он и прилетел в Петербург.

С продавцом мужчина встретился на улице Бассейной, где передал ему 280 тысяч рублей (около 5000 долларов) и 7,5 тысячи долларов. После этого продавец отвез покупателя на другую улицу для оформления страховки. Когда белорус вышел из машины и зашел в здание, мошенник уехал в неизвестном направлении.