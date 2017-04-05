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Американский банк ошибся на 5 миллиардов долларов

06.04.2017 11:30 — Разное | Ежедневник  
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Американский банк ошибся на 5 миллиардов долларов

usolie.info

Morgan Stanley по ошибке завысил прогнозируемую прибыль компании Snap на 5 млрд долларов.

Через сутки после публикации прогноза банк устранил неточность, но при этом не стал корректировать целевую стоимость акций, пишет Forbes.

Аналитики банка Morgan Stanley по ошибке завысили на 5 млрд долларов прогнозируемую в течение пяти лет – с 2021 по 2025 год — прибыль компании Snap. Позже кредитная организация устранила неточность в своем прогнозе, но при этом не стала корректировать целевую стоимость акций Snap, сообщает Business Insider. Издание отмечает, что изменение целевого показателя означало бы отзыв и опровержение всей оценки.

Банк представил аналитическую записку по стоимости акций компании Snap, которая 2 марта разместилась на бирже, 27 марта. Эксперты указали в документе целевую цену одной акции в 28 долларов с рекомендацией «покупать». Тем не менее, на торгах 28 марта бумаги компании торговались в районе 23 долларов за штуку.

Всего через 22 часа после этого банк обнародовал новую аналитическую заметку, в которой изменил прогноз по показателю EBITDA на 2021-2025 годы, понизив его в общей сложности на 5 млрд долларов на эти годы. Несмотря на это, столь серьезные исправления в важнейшем факторе для закладываемой стоимости акций не отразились на их целевой цене, подчеркивает издание.

 
 
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Morgan Stanley по ошибке завысил прогнозируемую прибыль компании Snap на 5 млрд долларов.

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