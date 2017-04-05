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Благовещение: белые лилии, благодатный хлеб и запрет на работу
06.04.2017 11:26 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Православная церковь отметит 7 апреля один из главных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы, в храмах будет совершен особый чин хлебопреломления, сообщили в БПЦ.
Благовещение Пресвятой Богородицы — один из двенадцати непереходящих праздников, каждый год он отмечается в один и тот же день — 7 апреля.
"Накануне, 6 апреля в храмах пройдет всенощное бдение. В Минском Свято-Духовом кафедральном соборе всенощное бдение начнется в 18:00, его отслужит предстоятель БПЦ митрополит Минский и Заславский Павел", — сообщили Sputnik в четверг в Белорусском экзархате.
В Благовещение Пресвятой Богородицы митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси, архиепископ Новогрудский и Слонимский Гурий и епископ Лидский и Сморгонский Порфирий
Божественная литургия 7 апреля, которую также отслужит митрополит Павел, начнется в 10:00, уточнили в БПЦ. В храмах в этот день совершается особый чин хлебопреломления, после чего "благодатные" хлеб и вино — символы тела и крови Христа — раздадут прихожанам.
Белые лилии
Библейская история возникновения праздника такова: в этот день к Деве Марии спустился архангел Гавриил и сообщил, что на нее "сойдет Святой дух и родится сын божий Иисус".
© Sputnik Илья Питалев
Работа Михаила Полетаева и Василия Нестеренко "Благовещение"
Согласно Евангелию архангел, когда явился Марии, держал в руках белую лилию, символизирующую чистоту и непорочность, в этой связи практически на всех благовещенских иконах изображены белые лилии, рассказали священнослужители Sputnik.
Они также пояснили, почему Благовещение приходится всегда на 7 апреля. "От Рождества Христова отсчитали 9 месяцев назад", — сказали священнослужители.
Практически всегда 7 апреля приходится на Великий пост, но на Благовещение церковный устав разрешает есть рыбу, сказали в Экзархате.
Запрет на работу
Как сообщили Sputnik этнографы, народная традиция гласит, что труд в этот день считается тяжким грехом. В связи с этим запретом есть множество поговорок:
По их словам, согласно народным поверьям, как день 7 апреля проведешь, так и весь год жить будешь. "Если на Благовещение ты здоров, сыт, хорошо одет и с деньгами, то все это не переведется весь год, верили в народе", — сказали этнографы.
Комоедица
Этнографы также рассказали, что день накануне Благовещения в народе называли Комоедицей и относились к этому дню "очень настороженно в плане запрета на работу". "Не так бойся Благовещания, как батьки его", — говорили наши предки и накладывали запрет на вязание, ткачество, другую работу по дому.
Комоедица считается древним славянским праздником поклонения хозяину лесов — медведю. Считалось, что именно в этот день медведи выходят из берлог, рассказали этнографы.
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День накануне православного Благовещания в народе назывался Комоедицей, это древний славянский праздник, когда почитали хозяина лесов – медведя.
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