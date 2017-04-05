﻿ "Злой, эмоциональный, отчаянный": иностранцы оставили отзывы о белорусском "Альбоме года". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Злой, эмоциональный, отчаянный": иностранцы оставили отзывы о белорусском "Альбоме года"

06.04.2017 12:02 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Уже в эту пятницу группа «Петля Пристрастия» сыграет сольный концерт в клубе Re: Public и отпразднует недавнюю победу альбома «Мода и облака» на наградах Experty.by по голосам белорусских и иностранных критиков. Накануне концерта в Минске, организаторы собрали отзывы зарубежных журналистов о диске.


Награды Experty.by вручаются лучшим белорусским альбомам с 2009 года и на сегодняшний день являются старейшей из существующих белорусских музыкальных премий. С 2014 года обладатель награды «Альбом года» также получает в качестве приза рекламно-информационную поддержку сольного концерта. В этом году выступление победителя наград пройдет при поддержке проекта Maksivision.

«Мода и облака» — четвертый диск в дискографии минской группы «Петли Пристрастия», но первый отмеченный премией Experty.by, причем сразу в четырех номинациях. Была еще, правда, номинация альбома «Фобос» по итогам 2013, но тогда диск уступил работе Pukstband «Последний альбом». Полные списки лучших белорусских альбомов 2016 года с возможностью прослушивания смотрите на сайте Experty.by.

Петля Пристрастия «Груз» (18+)

 

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.

Сайт Afisha.ru (Россия): «Это все тот же хлесткий и отчаянный, скорострельный и шумный, а также лишенный всякого пафоса рок на русском. Это тексты, которые хочется растаскивать на цитаты. Это голос маленького человека, который понуро наблюдает ад внутри и вокруг, вечно проигрывая в борьбе с самим собой. Это крайне консервативная по форме, но очень злободневная по содержанию, по нерву музыка».

Мила Кравчук, сайт Karabas Live (Украина): «Этот альбом — сконцентрированный сгусток всех проблем современности на отдельно взятом пространстве. Масштабно, мощно, небанально. И при этом стильно — все, что нужно для выдающейся работы».

Петля Пристрастия «Мода и облака» (альбом, 18+)

 

Хенрикс Элиасс Зегнерс (Латвия): «Эта работа возвращает меня в подростковые годы — злой, эмоциональный, отчаянный рок-альбом — каким он и должен быть. Есть ощущение, что группа по-настоящему верит в то, что делает».

7 апреля в клубе Re: Public большой сольный концерт группы «Петля Пристрастия». Начало в 19.00. Билеты от 20 руб.

Купить билет

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже в эту пятницу группа "Петля Пристрастия" сыграет сольный концерт в клубе Re: Public и отпразднует недавнюю победу альбома "Мода и облака" на наградах Experty.by.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь избавилась от всех кассетных мин
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика