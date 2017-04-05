Уже в эту пятницу группа «Петля Пристрастия» сыграет сольный концерт в клубе Re: Public и отпразднует недавнюю победу альбома «Мода и облака» на наградах Experty.by по голосам белорусских и иностранных критиков. Накануне концерта в Минске, организаторы собрали отзывы зарубежных журналистов о диске.





Награды Experty.by вручаются лучшим белорусским альбомам с 2009 года и на сегодняшний день являются старейшей из существующих белорусских музыкальных премий. С 2014 года обладатель награды «Альбом года» также получает в качестве приза рекламно-информационную поддержку сольного концерта. В этом году выступление победителя наград пройдет при поддержке проекта Maksivision.

«Мода и облака» — четвертый диск в дискографии минской группы «Петли Пристрастия», но первый отмеченный премией Experty.by, причем сразу в четырех номинациях. Была еще, правда, номинация альбома «Фобос» по итогам 2013, но тогда диск уступил работе Pukstband «Последний альбом». Полные списки лучших белорусских альбомов 2016 года с возможностью прослушивания смотрите на сайте Experty.by.

Петля Пристрастия «Груз» (18+)

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Сайт Afisha.ru (Россия): «Это все тот же хлесткий и отчаянный, скорострельный и шумный, а также лишенный всякого пафоса рок на русском. Это тексты, которые хочется растаскивать на цитаты. Это голос маленького человека, который понуро наблюдает ад внутри и вокруг, вечно проигрывая в борьбе с самим собой. Это крайне консервативная по форме, но очень злободневная по содержанию, по нерву музыка».

Мила Кравчук, сайт Karabas Live (Украина): «Этот альбом — сконцентрированный сгусток всех проблем современности на отдельно взятом пространстве. Масштабно, мощно, небанально. И при этом стильно — все, что нужно для выдающейся работы».

Петля Пристрастия «Мода и облака» (альбом, 18+)

Хенрикс Элиасс Зегнерс (Латвия): «Эта работа возвращает меня в подростковые годы — злой, эмоциональный, отчаянный рок-альбом — каким он и должен быть. Есть ощущение, что группа по-настоящему верит в то, что делает».

7 апреля в клубе Re: Public большой сольный концерт группы «Петля Пристрастия». Начало в 19.00. Билеты от 20 руб. Купить билет