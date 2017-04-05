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Испанский подрядчик Expal, работавший с 2014 года над утилизацией доставшихся Беларуси в наследство от Советского Союза кассетных противопехотных мин, объявил о закрытии проекта.

5 апреля состоялось официальное закрытие комплекса под Речицей, где был смонтирован и начал работать с мая 2014 года передвижной завод по утилизации боеприпасов. Перед этим в присутствии чинов Минобороны, ЕС, финансировавшего проект, и представителей дипломатических миссий были ликвидированы последние 78 мин.

Компания Expal, входящая в структуру основанной в 1872 году Альфредом Нобелем промышленной группы MAXAM, стала участником программы демилитаризации Беларуси в 2014 году, выиграв международный тендер. Перед ней была поставлена задача по ликвидации 3,4 млн кассетных мин ПФМ -1 (они также известны под названием «лепестки»), использование которых запрещено с 1999 года Оттавской конвенцией.

Хотя Беларусь официально присоединилась к этому документу в 2004 году, непосредственные работы по утилизации боеприпасов смогли начаться только после выделения Европейским союзом финансирования. Оно составило 4 млн евро.