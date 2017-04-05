﻿ Отец создает "опасные" фото с дочкой, чтобы напугать родных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отец создает "опасные" фото с дочкой, чтобы напугать родных

06.04.2017 12:01 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Ирландский дизайнер Стивен Кроули при помощи фотошопа помещает свою дочь в различные опасные ситуации: глядя на фото, кажется, что она вот-вот упадет в воду или свалится с лестницы. Об этом рассказывает издание Medialeaks.


Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Сейчас Ханне 1,5 года, и полгода из них она провела в больнице из-за редкого расстройства иммунитета. Там девочка пережила химиотерапию и пересадку костного мозга от анонимного донора. Пройдя через все трудности, Ханна живет и растет как нормальный ребенок. Кроули рассказывает, что она много веселится и смеется вместе с ним.

Но ему немного обидно, что многие нормальные для маленьких детей вещи им пришлось пропустить из-за больниц. Сейчас Стивен наверстывает упущенное, постоянно фотографируя свою дочь. Обычных фотографий ему недостаточно. Кроули при помощи графических редакторов помещает свою дочь в различные опасные ситуации, чтобы заставить членов семьи немного поволноваться.


Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Теперь на эти снимки обратили внимание западные СМИ, и Стивен стал использовать их для привлечения внимания к организации Be The Match, соединяющей доноров костного мозга с теми, кому он нужен для выживания. Мужчина вспоминает, что из 27 миллионов доноров в базе только трое подходили Ханне.

Читайте также: 

Российскому министру для отчета дорисовали волосы в фоторедакторе

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стивен стал использовать популярность для привлечения внимания к проблемам донорства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Американский банк ошибся на 5 миллиардов долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика