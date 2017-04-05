Ирландский дизайнер Стивен Кроули при помощи фотошопа помещает свою дочь в различные опасные ситуации: глядя на фото, кажется, что она вот-вот упадет в воду или свалится с лестницы. Об этом рассказывает издание Medialeaks .



Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Сейчас Ханне 1,5 года, и полгода из них она провела в больнице из-за редкого расстройства иммунитета. Там девочка пережила химиотерапию и пересадку костного мозга от анонимного донора. Пройдя через все трудности, Ханна живет и растет как нормальный ребенок. Кроули рассказывает, что она много веселится и смеется вместе с ним.

Но ему немного обидно, что многие нормальные для маленьких детей вещи им пришлось пропустить из-за больниц. Сейчас Стивен наверстывает упущенное, постоянно фотографируя свою дочь. Обычных фотографий ему недостаточно. Кроули при помощи графических редакторов помещает свою дочь в различные опасные ситуации, чтобы заставить членов семьи немного поволноваться.



Изображение: Stephen Crowley / instagram.com



Изображение: Stephen Crowley / instagram.com



Изображение: Stephen Crowley / instagram.com



Изображение: Stephen Crowley / instagram.com



Изображение: Stephen Crowley / instagram.com



Изображение: Stephen Crowley / instagram.com

Теперь на эти снимки обратили внимание западные СМИ, и Стивен стал использовать их для привлечения внимания к организации Be The Match, соединяющей доноров костного мозга с теми, кому он нужен для выживания. Мужчина вспоминает, что из 27 миллионов доноров в базе только трое подходили Ханне.

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