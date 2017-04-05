Построить Санкт-Петербургский квартал в Минске белорусские власти запланировали еще в 2012 году. Предполагалось, что в городе на Неве появится симметричный Белорусский квартал. В 2014 году минские власти подобрали в столице участок - на пересечении улиц Филимонова и Парниковой, где стоят теплицы. За четыре года строительство так и не началось, а сейчас стало известно, что строить будут не в центре города, а на улице Петровщина. Ради этого там снесут 17 частных домов.

Изначально Питерский квартал, построенный на Филимонова, должен был образовать вместе с новым комплексом «Газпрома», который находится буквально в 700 метрах от первоначального участка, «русскую» часть Минска.

В прошлом году минчанам объясняли , что строительство так и не началось из-за участков, которые подобрали под проекты. В Питере для Белорусского квартала выделили землю в пригороде, где нет никаких коммуникаций и застройщик отказывался там строить и тратиться на сети. В Минске под новое жилье определили участок в центре, но на месте, где стоят теплицы Минского парниково-тепличного комбината, на перенос которых тоже пришлось бы выделить немало ресурсов.

Поэтому проект решили притормозить и еще раз пересмотреть площадки.

В итоге, как стало известно осенью прошлого года, было решено найти другой участок и в Минске, и в Питере. Строить Санкт-Петербургский квартал в Минске будут в микрорайоне Юго-Запад на улице Петровщина. Здесь тоже придется раскошелиться на снос, но не теплиц, а 17 частных домов. Сносить дома будут за счет городского бюджета. Строить квартал будет УКС «Запад».



Красным выделены дома, идущие под снос. На их месте построят Санкт-Петербургский квартал

Пока проект находится на стадии разработки. Построить планируют три дома, но как они будут выглядеть и когда начнется строительство, в УКСе пока сказать не могут. От Питера у ЖК будут соответсвующие мотивы в фасадах, жить там будут белорусы.

— Сейчас ведется активная подготовительная работа проекта. Мы ждем от Комитета архитектуры и градостроительства концепцию квартала — Комитет должен подготовить и провести среди архитектурных бюро и архитекторов творческий конкурс на лучшее визуальное оформление проектов строительства жилья в Санкт-Петербургском квартале. Сколько именно будет домов, их этажность пока не известны — это будет решаться на следующей стадии разработки проекта, — рассказал заместитель директора КУДП УКС «Запад» Сергей Талецкий. — Сроки начала строительства пока назвать не могу, но закончить, ориентировочно, планируем к 2021−2022 году.

Ради строительства квартала, в соответствии с решением Мингорисполкома от 2015 года, на улице Петровщина снесут 17 частных домов. Владельцам в качестве компенсации уже выделили 22 квартиры.

Для кого именно будут строить квартиры в Питерском квартале, в УКСе тоже пока сказать не могут.

— Кому будут выделяться квартиры в квартале, сказать сможем лишь после того, как будет готов проект дома и будет получено разрешение на производство работ. В этом разрешение Мингорисполкома и пропишут для чего будет построен дом: под коммерческую продажу или под жилье для нуждающихся, — объясняют в УКСе.