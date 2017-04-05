МИНСК, 6 апр — Sputnik. Совместные учения подразделений Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Беларуси завершились в Витебской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
Совместные учения десантников России и Беларуси проходили в Витебской области с 1 по 6 апреля. В рамках учений военнослужащие отрабатывали совместные действия по выполнению различных учебно-боевых задач в условиях сложной обстановки, а также при применении противником всех средств поражения.
Активная фаза учений прошла 3 апреля — в ее рамках военные осуществляли высадку с транспортных самолетов в смешанных группах. За маневрами наблюдал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.
Отработали военные и иной сценарий — "зачистили" населенный пункт от вооруженных бандформирований. Проходило все под прикрытием бронетехники и при поддержки огнем подразделения специальных вооруженных сил — лучше, чем в любом боевике.
Совместные учения сил ВДВ России и Сил спецопераций Беларуси
Проработали десантники и своеобразную "психологическую атаку" на гипотетических террористов — специально для этого они отработали обращения к представителям бандформирований и эффективно блокировали "опасный элемент".
Основные этапы учений проходили на полигонах площадью более 12 тысяч квадратных километров. По информации российского Минобороны, в учениях были задействованы порядка тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.
Комментарии