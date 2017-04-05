МИНСК, 6 апр — Sputnik. Совместные учения подразделений Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Беларуси завершились в Витебской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Совместные учения десантников России и Беларуси проходили в Витебской области с 1 по 6 апреля. В рамках учений военнослужащие отрабатывали совместные действия по выполнению различных учебно-боевых задач в условиях сложной обстановки, а также при применении противником всех средств поражения.

Активная фаза учений прошла 3 апреля — в ее рамках военные осуществляли высадку с транспортных самолетов в смешанных группах. За маневрами наблюдал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Отработали военные и иной сценарий — "зачистили" населенный пункт от вооруженных бандформирований. Проходило все под прикрытием бронетехники и при поддержки огнем подразделения специальных вооруженных сил — лучше, чем в любом боевике.



© Sputnik / Виктор Толочко Совместные учения сил ВДВ России и Сил спецопераций Беларуси

Проработали десантники и своеобразную "психологическую атаку" на гипотетических террористов — специально для этого они отработали обращения к представителям бандформирований и эффективно блокировали "опасный элемент".

Не обошлось и без непредвиденных обстоятельств — так, на учениях в среду на высоте около 80 метров из-за резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов, у одного из них "погас" купол.

Основные этапы учений проходили на полигонах площадью более 12 тысяч квадратных километров. По информации российского Минобороны, в учениях были задействованы порядка тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.