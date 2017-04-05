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Белорусско-российские учения десантников завершились на Витебщине

06.04.2017 12:19 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Совместные учения подразделений Воздушно-десантных войск России и сил специальных операций Беларуси завершились в Витебской области, сообщили в четверг в Минобороны РФ.

Совместные учения десантников России и Беларуси проходили в Витебской области с 1 по 6 апреля. В рамках учений военнослужащие отрабатывали совместные действия по выполнению различных учебно-боевых задач в условиях сложной обстановки, а также при применении противником всех средств поражения.

Активная фаза учений прошла 3 апреля — в ее рамках военные осуществляли высадку с транспортных самолетов в смешанных группах. За маневрами наблюдал министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Андрей Равков.

Читайте репортаж Sputnik с учебной "высадки" >>

Отработали военные и иной сценарий — "зачистили" населенный пункт от вооруженных бандформирований. Проходило все под прикрытием бронетехники и при поддержки огнем подразделения специальных вооруженных сил — лучше, чем в любом боевике.

Фотокорреспондент Sputnik подготовил репортаж с впечатляющего этапа учений >>

Белорусско-российские учения десантников завершились на Витебщине
© Sputnik / Виктор Толочко
Совместные учения сил ВДВ России и Сил спецопераций Беларуси

Проработали десантники и своеобразную "психологическую атаку" на гипотетических террористов — специально для этого они отработали обращения к представителям бандформирований и эффективно блокировали "опасный элемент".

Как десантники работают с террористами — смотрите на видео Sputnik >>

Не обошлось и без непредвиденных обстоятельств — так, на учениях в среду на высоте около 80 метров из-за резкого порыва ветра произошло схождение парашютистов, у одного из них "погас" купол.

Впрочем, напарник схватил его парашют, чем спас десантнику жизнь — все завершилось благополучно >>

Основные этапы учений проходили на полигонах площадью более 12 тысяч квадратных километров. По информации российского Минобороны, в учениях были задействованы порядка тысячи военнослужащих и более 600 единиц военной техники.

 
Теги: Минск
 
 
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Основные этапы учений проходили на полигонах площадью более 12 тысяч квадратных километров.

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