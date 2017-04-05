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МОК объявил о лишении медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 трех атлетов из стран бывшего СССР
Международный олимпийский комитет, несмотря на декабрьское
Украинскому борцу вольного стиля Василию Федоришину (весовая категория до 60 кг) предписано вернуть серебро пекинской Олимпиады-2008. В результате перепроверки его допинг-пробы обнаружены следы запрещенной субстанции дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).
Узбекский борец вольного стиля Артур Таймазов (до 120 кг) лишен золота Пекина-2008. В его анализах обнаружены дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и станозолол.
Российская штангистка Светлана Царукаева (весовая категория до 63 кг) лишена олимпийского серебра Лондона-2012 за положительный тест на дегидрохлорметилтестотерон (туринабол).
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Международный олимпийский комитет, несмотря на декабрьское официальное заявление о завершении перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2008, продолжает выдавать новую...
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