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МОК объявил о лишении медалей Пекина-2008 и Лондона-2012 трех атлетов из стран бывшего СССР

06.04.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
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Международный олимпийский комитет, несмотря на декабрьское официальное заявление о завершении перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2008, продолжает выдавать новую информацию о лишении медалей пекинских Игр. В очередном пресс-релизе значатся фамилии трех представителей из стран бывшего СССР, причем два из них лишились наград Пекина-2008, еще одна спортсменка - Лондона-2012.

Украинскому борцу вольного стиля Василию Федоришину (весовая категория до 60 кг) предписано вернуть серебро пекинской Олимпиады-2008. В результате перепроверки его допинг-пробы обнаружены следы запрещенной субстанции дегидрохлорметилтестостерон (туринабол).

Узбекский борец вольного стиля Артур Таймазов (до 120 кг) лишен золота Пекина-2008. В его анализах обнаружены дегидрохлорметилтестостерон (туринабол) и станозолол.

Российская штангистка Светлана Царукаева (весовая категория до 63 кг) лишена олимпийского серебра Лондона-2012 за положительный тест на дегидрохлорметилтестотерон (туринабол).

 
 
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Международный олимпийский комитет, несмотря на декабрьское официальное заявление о завершении перепроверок допинг-проб с Олимпиады-2008, продолжает выдавать новую...

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