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Генпрокурор обсудил обеспечение безопасности на границе с Украиной
Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк 5 апреля посетил 21-й пограничный отряд органов пограничной службы в Мозыре.
Он обсудил с командованием погранотряда актуальные вопросы обеспечения пограничной безопасности и развития приграничной инфраструктуры на южных рубежах страны, ознакомился с материальной базой и вооружением погранотряда, встретился с военнослужащими, сообщили в
В своем выступлении генпрокурор отметил необходимость соблюдения антикоррупционного законодательства и устранения условий для коррупционных проявлений среди военнослужащих, обеспечения законности и правопорядка в войсках, рассказал о судебно-правовых реформах, призванных повысить эффективность деятельности судебной и правоохранительной системы.
Напомним, что по заявлению ГПК, 20 марта через белорусско-украинскую границу
Несмотря на этом белорусские пограничники
Также белорусские госСМИ зачастую
В результате посольство Украины в Беларуси вынуждено было даже
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк 5 апреля посетил 21-й пограничный отряд органов пограничной службы в Мозыре.
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