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Генпрокурор обсудил обеспечение безопасности на границе с Украиной

06.04.2017 12:43 — Разное | БДГ  
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк 5 апреля посетил 21-й пограничный отряд органов пограничной службы в Мозыре.

Он обсудил с командованием погранотряда актуальные вопросы обеспечения пограничной безопасности и развития приграничной инфраструктуры на южных рубежах страны, ознакомился с материальной базой и вооружением погранотряда, встретился с военнослужащими, сообщили в Генпрокуратуре.

В своем выступлении генпрокурор отметил необходимость соблюдения антикоррупционного законодательства и устранения условий для коррупционных проявлений среди военнослужащих, обеспечения законности и правопорядка в войсках, рассказал о судебно-правовых реформах, призванных повысить эффективность деятельности судебной и правоохранительной системы. 

Напомним, что по заявлению ГПК, 20 марта через белорусско-украинскую границу пытался прорваться автомобиль марки «Джип», он сбил шлагбаум, проехал через средство принудительной остановки, при этом сотрудники пограничной службы открыли огонь из табельного оружия. Сообщалось, что автомобиль прорывался с украинской стороны, тогда как Украина вообще не подтвердила эту информацию: в Киеве утверждают, что данный автомобиль украинскую границу не пересекал ни на въезд, ни на выезд, на нем были белорусские номера.

Несмотря на этом белорусские пограничники усилили меры безопасности на участке белорусско-украинской границы.

Также белорусские госСМИ зачастую «пугают» граждан страны Майданом и тем, что «все может закончиться, как в Украине», если люди будут выходить на площади своих городов. А Александр Лукашенко и вовсе озвучил сенсационную информацию о том, что на территории Беларуси действовали лагеря по подготовке боевиков. Еще несколько таких же президент нашел в Украине.

В результате посольство Украины в Беларуси вынуждено было даже распространить заявление, в котором призывало белорусскую сторону прекратить нападки на соседнее государство.

 
 
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Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк 5 апреля посетил 21-й пограничный отряд органов пограничной службы в Мозыре.

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