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Джефф Платт не сыграет за сборную Беларуси на чемпионате мира по хоккею
По окончанию четверговой тренировки сборной Беларуси по хоккею перед отъездом в Даугавпилс главный тренер команды Дэйв Льюис поделился новостями о возможности приезда в расположение сборной Ника Бэйлена, Шарля Лингле и Джеффа Платта.
— Платт травмирован и не сможет помочь команде на чемпионате мира. Что касается Лингле, то его команда уже завершила сезон. Связывался с Шарлем и пока у нас план такой: сейчас он на неделю слетает домой в Канаду, а потом готов присоединится к сборной. Но это еще не на сто процентов вариант, будем обсуждать его позже.
Примерно та же ситуация у Бэйлена. Он выразил готовность помочь команде.
— И в чем загвоздка?
Хотя бы в том, что у нас есть неплохое поколение молодых защитников. Посмотрите, как в последнее время прибавили Хенкель или Лисовец.
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По окончанию четверговой тренировки сборной Беларуси по хоккею перед отъездом в Даугавпилс главный тренер команды Дэйв Льюис поделился новостями о возможности...
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