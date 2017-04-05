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Финляндия заинтересовалась инвестициями в энергетику Беларуси
06.04.2017 12:51 — Разное | Ежедневник
фото: gosconsulting.com
12-13 апреля состоится первый в истории белорусско-финских отношений визит в Минск главы министерства внешней торговли Финляндии.
Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД на брифинге 6 апреля.
Запланированы встречи финской делегации с руководством белорусского Министерства энергетики и МИД.
Планируется, что в делегацию войдут руководители крупных финских компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных и технологичных проектов в энергетической отрасли.
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12-13 апреля состоится первый в истории белорусско-финских отношений визит в Минск главы министерства внешней торговли Финляндии.
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