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12-13 апреля состоится первый в истории белорусско-финских отношений визит в Минск главы министерства внешней торговли Финляндии.

Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД на брифинге 6 апреля.

Запланированы встречи финской делегации с руководством белорусского Министерства энергетики и МИД.

Планируется, что в делегацию войдут руководители крупных финских компаний, заинтересованных в реализации инвестиционных и технологичных проектов в энергетической отрасли.