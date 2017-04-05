«Борисов — город немаленький, но развлечений для детей у нас нет. С недавнего времени не попасть и в кинотеатр: большинство мультфильмов с ограничением 6+, а моей младшей дочке четыре с половиной. Детям нельзя посмотреть мультик даже под ответственность родителей!» — с таким письмом обратилась в редакцию борисовчанка Екатерина. Почему в кинотеатрах стали строже относится к возрасту посетителей, разбиралась AFISHA.TUT.BY





«До 18 лет ответственность за ребенка несу я, но будет ли он смотреть мультик, решить не могу?»

По словам читательницы, началось все с конфликта между зрителем и борисовским кинотеатром примерно месяц назад. Тогда женщина попала на мультфильм с дочкой, возраст которой был меньше, чем того требовало возрастное ограничение кинолетны.

— Мама ругалась, что мультик нанес психологический и моральный вред ребенку. После этого случая к возрасту детей стали относиться строже, — рассказывает Екатерина.

Строже — это значит, что при входе в зрительный зал нужно предъявлять документ, который подтверждает возраст. Чаще всего в случае, если ребенок не выглядит на заявленные в фильме «6+» или «12+». Правда, нашу читательницу однажды все же пустили на мультфильм «6+» с дочкой, которой еще нет и пяти: под расписку.

— Сразу десять мамочек перед сеансом стояли и писали эти расписки, что берут всю ответственность за просмотр мультфильма на себя. Я согласна, что возрастные ограничения нужны. Но я считаю, что у нас перегибают палку. Конечно, есть разные мультики. Но нормальные родители читают отзывы, смотрят трейлеры. Мы ходили на «Зверопой» — замечательный мультик, учит добру. Сейчас идет «Босс-молокосос», а мы на него до сих пор не попали: боюсь, что не пустят и ребенок будет расстраиваться, плакать в кинотеатре.

Екатерина говорит, что готова писать расписку перед каждыми сеансом.

— Я юрист, и в Гражданском кодексе есть статья, в которой говорится, что до 18 лет за своих детей ответственность несу я. Но, получается, в этом случае за ребенка я решить не могу — будет он смотреть мультик, или нет.

Миноблкиновидеопрокат: «Расписки брать не можем — это не предусмотрено законодательством»

Генеральный директор КУП «Миноблкиновидеопрокат» Татьяна Дорошкевич в курсе ситуации с борисовским кинотеатром «Октябрь». По ее словам, к возрасту зрителей стали более внимательны после случая с фильмом «Красавица и чудовище», рейтинг которого изначально был «6+», а в день показа изменился на «12+».



Фото: mir-tube.com

— Все готовились его выпускать с «6+», но появилась информация, что в России его сделают «16+». Но в российском законодательстве это носит рекомендательный характер. С учетом того, что у нас все же эти пометки носят обязательный характер, наша комиссия поставила ограничение «12+».

Тогда родителей с детьми помладше не стали пускать на сеанс, что повлекло претензии и негодования родителей. Гендиректор отмечает, что кинотеатру и самому невыгодно терять зрителей, но, обратившись еще раз за уточнением в Министерство культуры, ответ прокатчик получил однозначный: родителям нужно ориентироваться на пометку с ограничением.

— И никаких расписок мы брать не можем — это не предусмотрено законодательством.

Минкульт: «Задача кинопроката организовать репертуар так, чтобы на каждый возраст был фильм»

В новом Кодексе о культуре, который вступил в силу 3 февраля, сказано: «фильмы, предназначенные для показа на территории Республики Беларусь, подлежат классификации». Далее следует пять категорий — «0+», «6+», «12+», «16+» и «18+». При этом в Кодексе не прописано, что ограничения носят обязательный характер. Но, поясняют в Министерстве культуры, пометки о том, что они могут носить рекомендательный характер тоже нет.

— У нас появились подобные обращения, сейчас будем рассматривать, давать ответ, — говорит начальник отдела по кинематографии Министерства культуры Ирина Белякова. — Если фильм не предназначен для детей определенного возраста, нужно глубже смотреть на эти вещи. В киноленте необязательно должны быть какие-то запрещенные моменты: фильм просто может быть не на этот возраст, нужно учитывать особенности развития ребенка.





При этом кинолент «0+» в кинотеатрах не так много, а значит, что дети дошкольного возраста в просмотре мультиков в кинотеатре практически ограничены. В Минкульте считают — это задача кинопроката.

— Кинопрокатная организация должна сформировать репертуар так, чтобы для каждой возрастной категории был фильм, — считает Ирина Белякова.

При этом отойти от критериев, по которым и определяется возрастная классификация фильма, не имеет права ни министерство, ни уполномоченный министерству культуры орган, который присваивает фильмам классификацию.

— Возможно, нам нужно будет изучить вопрос по поводу классификации. Посмотреть, может мы действительно жестко подходим к этому вопросу. Но пока рано об этом говорить.

Мы позвонили в несколько столичных кинотеатров и поинтересовались, на какую киноленту можно привести пятилетнего ребенка. Нам стали предлагать мультфильмы в том числе и с «6+». Проблемы в небольшом несоответствии возраста в кинотеатрах не увидели. «Эти фильмы у нас считаются для семейного просмотра, так что приходите. У нас и 4-летние дети смотрели, вопросов не возникало».

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