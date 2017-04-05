Сегодня в столичный прокат выходит драма « Последствия » с Арнольдом Шварценеггером. Фильм основан на реальных событиях и расскажет о Романе, который по нелепой случайности теряет жену и беременную дочь. И теперь его единственная мысль — отыскать виновного и услышать от него слова сожаления.

Главную роль в картине сыграл Арнольд Шварценеггер. AFISHA.TUT.BY решила поностальгировать и вспомнить, как менялся актер со своей первой роли в середине 70-х до премьеры 2017-го.



Коллаж: TUT.BY

Посмотреть фильм можно уже сегодня в обоих кинотеатрах Silver Screen.

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