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"Последствия" в Минске: как изменился Арнольд Шварценеггер с первой роли в 70-е до последней

06.04.2017 13:03 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в столичный прокат выходит драма «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером. Фильм основан на реальных событиях и расскажет о Романе, который по нелепой случайности теряет жену и беременную дочь. И теперь его единственная мысль — отыскать виновного и услышать от него слова сожаления.

Главную роль в картине сыграл Арнольд Шварценеггер. AFISHA.TUT.BY решила поностальгировать и вспомнить, как менялся актер со своей первой роли в середине 70-х до премьеры 2017-го.


Коллаж: TUT.BY

Посмотреть фильм можно уже сегодня в обоих кинотеатрах Silver Screen.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт группы Pain.

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