|
"Последствия" в Минске: как изменился Арнольд Шварценеггер с первой роли в 70-е до последней
Сегодня в столичный прокат выходит драма «
Главную роль в картине сыграл Арнольд Шварценеггер. AFISHA.TUT.BY решила поностальгировать и вспомнить, как менялся актер со своей первой роли в середине 70-х до премьеры 2017-го.
Посмотреть фильм можно уже сегодня в обоих кинотеатрах Silver Screen.
***
Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на
Для участия вам необходимо:
1. Скачать приложение «Афиша» для iOS или Android
2. Открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать»
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в прокат выходит фильм "Последствия" с Арнольдом Шварценеггером
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии