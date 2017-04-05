﻿ В Буда-Кошелевском районе водитель Ford не пропустил Renault и спровоцировал тройное ДТП. 21.by
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В Буда-Кошелевском районе водитель Ford не пропустил Renault и спровоцировал тройное ДТП

06.04.2017 12:13 — Разное | Tut.by  
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ДТП случилось 5 апреля, около 22.30, в Буда-Кошелевском районе, сообщили в ГАИ Гомельской области.


36-летняя женщина-водитель Ford подъезжала к трассе М5 Буда-Кошелево — Чечерск — Краснополье. При выезде со второстепенной дороги на главную она не предоставила преимущество и столкнулась с Renault, который двигался со стороны Буда-Кошелево в направлении Чечерска.

От удара Renault выехал на правую по ходу движения обочину, где врезался в стоящий VW Golf.



В аварии пострадали водитель и 38-летний пассажир Ford. С травмами различной степени тяжести их доставили в районную больницу.

 
 
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В аварии пострадали водитель и 38-летний пассажир Ford - с травмами их доставили в районную больницу.

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