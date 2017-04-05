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После двух поражений сборная Беларуси упала в рейтинге ФИФА

06.04.2017 13:32 — Разное | БДГ  
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Футбольная сборная Беларуси опустилась на 6 позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и заняла с 428 рейтинговыми баллами 78-е место из 211 стран.

За прошедший месяц белорусские футболисты уступили Швеции со счетом 0:4 и Македонии со счетом 0:3, потеряв в результате 44 очка. Ближайший матч белорусы они 1 июня против Швейцарии (9-е место рейтинга).

Из команд-соперниц Беларуси по отборочной группе А Чемпионата Европы-2018 Франция занимает 6-ю позицию, Нидерланды – 32-ю, Швеция – 34-ю, Болгария – 55-ю, Люксембург – 146-ю.

В топ-5 апрельского рейтинга ФИФА вошли Бразилия (1661 очко), Аргентина (1603), Германия (1464), Чили (1403) и Колумбия (1348).

Из сборных стран-соседей Беларуси выше всех находится Польша, у которой 11-е место. У остальных команд такие позиции: 37 – Украина, 61 - Россия, 102 - Литва, 104 - Эстония, 124 - Латвия.

Напомним, что белорусская национальная сборная по футболу обрела главного тренера лишь 1 марта. Игорь Криушенко занял пустующую три месяца вакансию.

 
 
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Футбольная сборная Беларуси опустилась на 6 позиций в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и заняла с 428 рейтинговыми баллами 78-е место из 211 стран.

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