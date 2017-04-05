Сегодня в Минске прошла жеребьевка матча второго круга I группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса между теннисистами Беларуси и Австрии, передает корреспондент БЕЛТА.



Фото: tennis.by

В первый игровой день 7 апреля на корте минского Дворца тенниса в 11.00 матч откроют Егор Герасимов (263-й номер рейтинга АТР) и Геральд Мельцер (109). На прошлой неделе эти соперники встречались на турнире во французском Сен-Брие, тогда успеха добился белорусский теннисист — 6:4, 7:5, в итоге завоевавший титул.

Во втором одиночном поединке в пятницу Илья Ивашко (172) сыграет с Юргеном Мельцером (156).

В субботу, 8 апреля, в 13.00 состоится парная встреча. За сборную Беларуси заявлены Максим Мирный и Илья Ивашко, которым будут противостоять Александр Пейя и Юлиан Ноул.

Завершится матч в воскресенье, 9 апреля, еще двумя одиночными поединками: Илья Ивашко — Геральд Мельцер, Егор Герасимов — Юрген Мельцер. Начало первой игры в 11.00. Вход на трибуны Дворца тенниса свободный.

Согласно правилам Кубка Дэвиса капитаны команд Владимир Волчков и Штефан Коубек могут произвести замены после первого соревновательного дня. В составе сборной Беларуси на корт также может выйти Ярослав Шило.

Команды Беларуси и Австрии еще ни разу не встречались друг с другом в розыгрыше Кубка Дэвиса. В мировом командном рейтинге Беларусь занимает 31-е место, Австрия находится на 34-й позиции.

Для белорусов предстоящий матч будет вторым в нынешнем сезоне. В феврале также на корте минского Дворца тенниса они в том же составе победили команду Румынии со счетом 3:2.

Австрийские теннисисты в первом раунде не играли.

Победитель матча Беларусь — Австрия осенью продолжит борьбу за выход в элитный дивизион неофициального командного чемпионата мира — Мировую группу, а проигравший останется в I группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.