В Верхнедвинский РОВД поступил анонимный звонок — по ферме в деревне Чистополье ездит пьяный тракторист. На место происшествия выехали сотрудники местного ГАИ. Подробности инцидента рассказывает пресс-служба милиции региона.

Выяснилось, что 36-летний безработный мужчина, изрядно выпив, пришел на ферму в своей деревне и увидел там трактор. Воспользовавшись ключами в замке зажигания, сел в кабину и поехал на ферму в соседнее село — к своей сожительнице. Позже мужчина рассказал, что у него возникло «острое желание признаться женщине в любви».

«Но благородный порыв никак не вязался с физическим состоянием сельского Ромео. Пьяный стиль вождения не остался без внимания местных жителей, они и вызвали милицию», — отмечают в пресс-службе.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК (Угон транспортного средства), которая предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок.