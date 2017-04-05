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О готовящемся подписании соответствующего договора сообщил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

Люлин рассказал также, что впервые за несколько лет Беларуси и Нижегородской области удалось нарастить товарооборот. В 2016 году рост составил 7,3%. В абсолютном выражении товарооборот составил 757 млн долларов, передает РИА Новости .

За ближайшие год-два, выразил надежду Люлин, будет достигунта договоренность с Лукашенко о достижении товарооботота 1 млрд долларов.

Для этого, по мнению главы региона, необходимо развивать сотрудничество в области промышленности, сельского хозяйства, строительства. Говоря о планирующихся к подписанию договоров, Шанцев назвал «Дзержинскхиммаш», который будет поставлять оборудование для Белорусской атомной электростанции.