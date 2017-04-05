Нефтегазовый спор между Москвой и Минском, длившийся более года, получил свое разрешение во время встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина в Санкт-Петербурге 3 апреля.

Именно тогда, по итогам многочасовых переговоров, лидеры двух стран заявили о том, что найден компромисс.

"Мы нашли схему, при которой мы сохраняем наши подходы, сближаем наши позиции по ценам", — сообщил Путин.

Он добавил, что лидеры двух государств "нашли возможность взаимных уступок".

"Мы договорились о том, что урегулируем все наши спорные вопросы в нефтегазовой сфере. Мы их урегулировали. Договорились о том, как и в какие сроки мы это сделаем", — сообщил российский президент.

В свою очередь Лукашенко пояснил, что на это уйдет около десяти дней — столько понадобится правительствам двух стран, чтобы формализовать достигнутые договоренности. По его словам, также в ближайшие дни будут решены вопросы рефинансирования долговых обязательств Беларуси.

Позднее белорусская сторона уточнила, что речь идет о долге Беларуси по ранее выданным российским кредитам — это 750-800 миллионов долларов. Именно столько составляет внешний долг Минска по заимствованиям из РФ.

Газовые цены — всего лишь скидка

Прежде, чем анализировать новые газовые договоренности Москвы и Минска, стоит вспомнить, с чего они начались.



© Sputnik Алексей Даничев Лукашенко о газовом споре: сожалею, что так получилось

В конце 2015 года, когда мировые цены на нефть резко устремились вниз, цены на газ по-прежнему оставались высокими. Между тем, Беларусь платила, согласно договоренностям с РФ, за газ по формуле "Ямал плюс транзит". То есть в формуле учитывалась стоимость газа для ЯНАО РФ, стоимость транспортировки и другие составляющие. Кроме того, цена рассчитывалась в долларах, а платежи шли в российских рублях, что в условиях девальвации в РФ было крайне невыгодно Минску. Белорусские власти некоторое время убеждали российских партнеров вновь привязать, как это было несколько лет назад, стоимость газа к нефтяным котировкам, но согласия не получили.

После этого Минск в одностороннем порядке стал платить за газ по собственной, "справедливой" цене. Аргументируя свою правоту, белорусские власти отмечали, что в рамках ЕАЭС все члены Союза должны иметь равнодоходные цены на энергоносители, чтобы их продукция была конкурентоспособной на общем рынке ЕАЭС.

В итоге газовый долг Минска на момент развязки спора перешагнул за 700 миллионов долларов. Однако желаемых равных — то есть одинаковых с РФ плюс стоимость транспортировки — цен Беларусь в итоге не получила.

По возвращении Лукашенко в Минск вице-премьер Беларуси Владимир Семашко разъяснил, что Беларусь получит всего лишь скидку на газ, и то только с 2018 года. Газовые договоренности будут действовать до конца 2018 года. С 2019 года, как договаривались Беларусь и РФ, в ЕАЭС должен заработать общий рынок электроэнергии, и к этому времени цены на газ должны сблизиться.

Семашко также проинформировал, что Минск и Москва сумели выйти на компромисс о том, по какой траектории будут сближаться цены на газ для Беларуси с внутрироссийскими.

О том, как будет погашаться газовый долг, никто из белорусских чиновников не сказал ни слова. В отличие от их российских партнеров, для которых, как выяснилось, этот момент — принципиальный.

С нефтью тоже есть вопросы

Семашко также сообщил, что на встрече c президентом нашел разрешение и нефтяной аспект спора. В частности, по его словам, была достигнута договоренность о том, что РФ восстановит поставки нефти до 24 миллионов тонн в год — уже с 13 апреля.



© Sputnik Григорий Сысоев Дворкович: РФ нарастит поставки нефти в РБ только после доплаты за газ

Буквально вслед за этим вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что поставки нефти будут восстановлены — но лишь тогда, когда Минск заплатит по своим долгам.

Будет ли платить Беларусь, когда, в каком объеме, какие механизмы для этого задействует — до настоящего времени ясности нет. В правительстве Беларуси Sputnik не смогли прояснить этот вопрос.

Между тем, как утверждают источники в газовой отрасли, деньги должны быть перечислены белорусской дочке Газпрома одним траншем, в российских рублях по курсу Центробанка РФ на день совершения платежа. То есть, фактически, Минск при погашении газового долга понесет и потери от курсовых разниц.

Комментируя журналистам нефтяные договоренности, Семашко отметил еще одну особенность, которая осталась без внимания. По его словам, белорусские НПЗ получат не 24 миллиона тонн нефти для прямой переработки, как они и рассчитывали, а только 18 миллионов тонн. Еще 6 миллионов тонн Минск тоже получит — но в несколько другом виде. Семашко назвал этот механизм "перетаможиванием" и подчеркнул, что все экспортные пошлины от поставок этого сырья будут оставаться в белорусском бюджете. Означает ли это, что РФ фактически согласилась на реэкспорт нефти или нефтяного сырья — прямогонного бензина, который затем, с гораздо меньшими затратами, перерабатывается в дизтопливо? У белорусских экспертов пока нет на это однозначного ответа.



© Sputnik / Виктор Толочко Семашко: цена договоренностей по нефти и газу — 500 млн долларов в год

Однако, так или иначе, озвученная Семашко схема означает, что в нефтяной сфере Беларусь тоже ждут скрытые потери. В частности, перерабатывая 18 миллионов тонн — 75% от потребности — белорусские НПЗ смогут обеспечить нерентабельный внутренний рынок, но экспорт придется существенно сократить. Правда, в качестве компенсации этих потерь РФ согласилась снять с Беларуси обязательства по поставкам на российский рынок высокооктановых бензинов. До этих договоренностей обязательства Минска составляли 1 миллион тонн.

В комментариях СМИ Семашко отметил, что это позволит Беларуси получать экономический эффект в 150 миллионов долларов в год. Подразумевается, что здесь вице-премьер имел в виду возможность поставлять эти нефтепродукты на более премиальные рынки.

Однако ни в 2016 году, ни в 2017 году Беларусь топливо в РФ фактически не поставляла: из-за цен на российском рынке оно не было востребовано. Минск пользовался этим, экспортируя бензин и солярку по более выгодным контрактам. О каком дополнительном эффекте идет речь, не очень понятно.

Переговоры продолжаются

Как сообщил Sputnik пресс-секретарь премьер-министра Беларуси Владислав Сычевич, в настоящее время правительства Беларуси и РФ продолжают переговоры по формализации всех договоренностей, достигнутых президентами на переговорах в Санкт-Петербурге.

Сычевич не уточнил тематику переговоров — обсуждаются ли условия платежа газового долга, величина газовой скидки, процедура рефинансирования долгов Беларуси из бюджета РФ.

"Переговоры продолжаются, идет работа по всем направлениям, обозначенным главой государства", — сказал Сычевич. Он посоветовал не беспокоиться и напомнил, что президенты отвели десять дней на эту работу. День "икс" еще не наступил.

В то же время эксперты в Минске утверждают, что за величину газовой скидки придется поторговаться. Кроме того, белорусские аналитики отмечают, что это потребует внесения изменений в межправительственные соглашения. Такие изменения вносятся соответствующими протоколами, которые должны пройти все внутригосударственные процедуры ратификации.

"Не исключено, что размер газовой скидки будет согласован и формализован в виде документов лишь к концу года. Сейчас наиболее существенный вопрос — это платеж за газовый долг. Но и он может затянуться до того времени, пока Минск не получит рефинансирование ранее взятых российских кредитов либо очередной транш кредита ЕФСР", — отметили белорусские аналитики.