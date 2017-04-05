"Мы считаем, что пришло время, чтобы русские в действительности задумались о своей продолжающейся поддержке режима Асада", — заявил Тиллерсон, отвечая на вопрос журналистов об инциденте с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.



© REUTERS Khalil Ashawi Посол Сирии в РФ: Турция создает новые террористические группировки

Сирийская оппозиция в минувший вторник заявила об атаке правительственных войск в городе Хан Шейхун с применением химического оружия. В результате погибли 80 человек. Однако командование правительственных сил отвергло эти обвинения и возложило ответственность на боевиков.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что сирийская авиация нанесла удар по окраине города, где находился склад боеприпасов с химоружием. К расследованию инцидента подключились ООН и Организация по запрещению химического оружия.

Ранее Асад заявил, что Сирия в 2013 году дала согласие на уничтожение всех запасов химического оружия в стране.