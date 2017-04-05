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Тиллерсон: России настало время подумать о поддержке Асада

06.04.2017 14:02 — Разное | Sputnik Беларусь  
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"Мы считаем, что пришло время, чтобы русские в действительности задумались о своей продолжающейся поддержке режима Асада", — заявил Тиллерсон, отвечая на вопрос журналистов об инциденте с химическим оружием в сирийской провинции Идлиб.

Тиллерсон: России настало время подумать о поддержке Асада
© REUTERS Khalil Ashawi
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Сирийская оппозиция в минувший вторник заявила об атаке правительственных войск в городе Хан Шейхун с применением химического оружия. В результате погибли 80 человек. Однако командование правительственных сил отвергло эти обвинения и возложило ответственность на боевиков.

В свою очередь Минобороны РФ заявило, что сирийская авиация нанесла удар по окраине города, где находился склад боеприпасов с химоружием. К расследованию инцидента подключились ООН и Организация по запрещению химического оружия.

Ранее Асад заявил, что Сирия в 2013 году дала согласие на уничтожение всех запасов химического оружия в стране.

 
 
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон посоветовал России подумать о поддержке президента Сирии Башара Асада. Смотрите на видео, что сказал госсекретарь.

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