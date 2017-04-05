4 апреля начались наблюдения «Телескопа горизонта событий». У него уникальная цель — непосредственно зафиксировать «тень черной дыры». Об этом рассказывает издание Vox .



Сверхмассивная черная дыра в представлении художника. Изображение: NRAO / AUI / NSF / sciencenews.org

Сейчас астрономы не могут напрямую наблюдать черные дыры. Чаще всего они фиксируют то, как гравитация сверхмассивных черных дыр влияет на движение окружающих объектов.

Проблема в том, что черные дыры слишком малы и далеки. Ближайшая к Земле черная дыра имеет радиус около 24 миллионов километров, расстояние до нее — 26 тысяч световых лет. Попытки «рассмотреть» ее можно сравнить с попыткой увидеть с Земли DVD-диск, лежащий на поверхности Луны.

Обычные телескопы для наблюдения меньших объектов используют все большие и большие зеркала. Создатели «Телескопа горизонта событий» поступили радикально: объединили радиотелескопы в восьми точках Земли — от Гавайев до Южного полюса.



Изображение: vox.com

Вместе восемь телескопов составили интерферометр, разрешение которого эквивалентно телескопу размером с Землю. По утверждению создателей, система способна «пересчитать швы» на бейсбольном мяче с расстояния в 12 тысяч километров.

Сейчас «Телескоп горизонта событий» начал свою работу. Наблюдения продлятся 10 ночей — до 14 апреля. Все телескопы будут направлены на источник излучения в центре Млечного Пути, который называется «Стрелец A*». Астрономы полагают, что это сверхмассивная черная дыра. Также в зону наблюдений попадет черная дыра из «соседней» галактики M87.

Исследователи надеются зафиксировать свет, который испускает газ в момент, когда он проходит горизонт событий черной дыры. Это позволит проверить работоспособность Общей теории относительности в экстремальных условиях, а также проверить гипотезу об «излучении Хокинга».

Успех проекта не гарантирован: для наблюдения во многом зависят от погоды. О первых результатах мы узнаем не сразу, на «сборку» изображения команде может понадобиться несколько месяцев.

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