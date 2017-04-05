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Ученые включили телескоп размером с Землю
4 апреля начались наблюдения «Телескопа горизонта событий». У него уникальная цель — непосредственно зафиксировать «тень черной дыры». Об этом рассказывает издание
Сейчас астрономы не могут напрямую наблюдать черные дыры. Чаще всего они фиксируют то, как гравитация сверхмассивных черных дыр влияет на движение окружающих объектов.
Проблема в том, что черные дыры слишком малы и далеки. Ближайшая к Земле черная дыра имеет радиус около 24 миллионов километров, расстояние до нее — 26 тысяч световых лет. Попытки «рассмотреть» ее можно сравнить с попыткой увидеть с Земли DVD-диск, лежащий на поверхности Луны.
Обычные телескопы для наблюдения меньших объектов используют все большие и большие зеркала. Создатели «Телескопа горизонта событий» поступили радикально: объединили радиотелескопы в восьми точках Земли — от Гавайев до Южного полюса.
Вместе восемь телескопов составили интерферометр, разрешение которого эквивалентно телескопу размером с Землю. По утверждению создателей, система способна «пересчитать швы» на бейсбольном мяче с расстояния в 12 тысяч километров.
Сейчас «Телескоп горизонта событий» начал свою работу. Наблюдения продлятся 10 ночей — до 14 апреля. Все телескопы будут направлены на источник излучения в центре Млечного Пути, который называется «Стрелец A*». Астрономы полагают, что это сверхмассивная черная дыра. Также в зону наблюдений попадет черная дыра из «соседней» галактики M87.
Исследователи надеются зафиксировать свет, который испускает газ в момент, когда он проходит горизонт событий черной дыры. Это позволит проверить работоспособность Общей теории относительности в экстремальных условиях, а также проверить гипотезу об «излучении Хокинга».
Успех проекта не гарантирован: для наблюдения во многом зависят от погоды. О первых результатах мы узнаем не сразу, на «сборку» изображения команде может понадобиться несколько месяцев.
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У него уникальная цель - непосредственно зафиксировать "тень черной дыры".
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