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Первым замом председателя совета стал глава Министерства экономики Владимир Зиновский.

29 марта 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета, на котором были избраны председатель и заместители председателя Наблюдательного совета, сообщили в пресс-службе Беларусбанка.

Председателем совета стал первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. Первым заместителем председателя Наблюдательного совета избран министр экономики Владимир Зиновский. Заместителем председателя наблюдательного совета – Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.

Решением Наблюдательного совета назначены председатели комитетов при Наблюдательном совете, а также утверждены составы комитетов.