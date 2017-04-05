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Матюшевский возглавил наблюдательный совет Беларусбанка
06.04.2017 14:36 — Разное | Ежедневник
фото: media-polesye.by
Первым замом председателя совета стал глава Министерства экономики Владимир Зиновский.
29 марта 2017 года состоялось заседание Наблюдательного совета, на котором были избраны председатель и заместители председателя Наблюдательного совета, сообщили в пресс-службе Беларусбанка.
Председателем совета стал первый заместитель премьер-министра Беларуси Василий Матюшевский. Первым заместителем председателя Наблюдательного совета избран министр экономики Владимир Зиновский. Заместителем председателя наблюдательного совета – Председатель Государственного комитета по имуществу Андрей Гаев.
Решением Наблюдательного совета назначены председатели комитетов при Наблюдательном совете, а также утверждены составы комитетов.
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Первым замом председателя совета стал глава Министерства экономики Владимир Зиновский.
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