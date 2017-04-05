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6 апреля президент Беларуси дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».

«Во время откровенной беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур», - сообщили в пресс-службе администрации президента.

Белорусский лидер рассказал рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений «Запад-2017», итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.

Также глава государства также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире.