|
Лукашенко дал интервью телерадиокомпании «Мир»
06.04.2017 15:00 — Разное | Ежедневник
фото: president.gov.by
6 апреля президент Беларуси дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
«Во время откровенной беседы главное внимание было уделено теме интеграции на постсоветском пространстве. Президент поделился своим видением дальнейшего развития интеграционных структур», - сообщили в пресс-службе администрации президента.
Белорусский лидер рассказал рассказал о состоянии и перспективах белорусско-российских отношений. В частности, обсуждались вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, проведения совместных стратегических учений «Запад-2017», итоги недавней встречи президентов Беларуси и России в Санкт-Петербурге.
Также глава государства также ответил на актуальные вопросы об обеспечении безопасности в регионе и борьбе с терроризмом в мире.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
6 апреля президент Беларуси дал интервью межгосударственной телерадиокомпании «Мир».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)
Комментарии