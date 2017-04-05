Юные вокалисты гуляли по улицам центра Москвы, затем спустились в метро и прокатились до международного делового центра "Москва-Сити". Ребята посмотрели небоскребы, офисные здания и в конце прогулки перекусили мороженым.

Анастасия Кравченя представляет Беларусь на конкурсе "Ты супер!" — совместном проекте НТВ и Международного информационного агентства Sputnik. Влад Лоскутов — участник из Казахстана. Благодаря конкурсу дети, которые оказались без попечения родителей, могут заявить о себе. Всего в проекте участвуют 92 вокалиста из России и стран постсоветского пространства.

Во второй тур проекта "Ты супер!", кроме Анастасии Кравчени, прошла еще одна белоруска — Дарья Чернова. Девочки растрогали жюри своими выступлениями. Также повезло и Казахстану — во втором туре шоу сразу два участника — Владислав Лоскутов и Роман Корнеев. Урмат Мырсаканов из Кыргызстана также прошел дальше. В Армении могут гордиться своими участницами — Сабина Манвелян и Ангелина Папикян прошли дальше, как и Валерия Адлейба из Абхазии, от голоса которой пришли в восторг абсолютно все. Также прошли во второй тур Игорь Лесков из Эстонии и две исполнительницы из Азербайджана — Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, которая осуществляет федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

Следить за успехами белорусских участниц проекта "Ты супер!" Дарьи Черновой и Анастасии Кравчени можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и в официальных группах в социальных сетях.