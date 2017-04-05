﻿ "Ты супер!": Настя Кравченя и Влад Лоскутов прогулялись по Москве. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Ты супер!": Настя Кравченя и Влад Лоскутов прогулялись по Москве

06.04.2017 15:55 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Юные вокалисты гуляли по улицам центра Москвы, затем спустились в метро и прокатились до международного делового центра "Москва-Сити". Ребята посмотрели небоскребы, офисные здания и в конце прогулки перекусили мороженым.

"Ты супер!": Настя Кравченя и Влад Лоскутов прогулялись по Москве
© Фото: шоу "Ты Супер!"
Sputnik поздравил финалистов первого тура "Ты супер!" из СНГ

Анастасия Кравченя представляет Беларусь на конкурсе "Ты супер!" — совместном проекте НТВ и Международного информационного агентства Sputnik. Влад Лоскутов — участник из Казахстана. Благодаря конкурсу дети, которые оказались без попечения родителей, могут заявить о себе. Всего в проекте участвуют 92 вокалиста из России и стран постсоветского пространства.

Во второй тур проекта "Ты супер!", кроме Анастасии Кравчени, прошла еще одна белоруска — Дарья Чернова. Девочки растрогали жюри своими выступлениями. Также повезло и Казахстану — во втором туре шоу сразу два участника — Владислав Лоскутов и Роман Корнеев. Урмат Мырсаканов из Кыргызстана также прошел дальше. В Армении могут гордиться своими участницами — Сабина Манвелян и Ангелина Папикян прошли дальше, как и Валерия Адлейба из Абхазии, от голоса которой пришли в восторг абсолютно все. Также прошли во второй тур Игорь Лесков из Эстонии и две исполнительницы из Азербайджана — Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

НТВ — крупнейшая негосударственная телекомпания в России, которая осуществляет федеральное вещание. С момента первого выхода в эфир в октябре 1993 года НТВ стабильно входит в тройку лидеров российского телерынка. НТВ транслируется во всех субъектах РФ, охватывая 99,2% населения. Для русскоговорящих зрителей за пределами России — в странах ближнего зарубежья, Европы и Ближнего Востока, а также в Северной Америке и Австралии — НТВ производит две международные версии — НТВ-Мир и НТВ-Америка.

Следить за успехами белорусских участниц проекта "Ты супер!" Дарьи Черновой и Анастасии Кравчени можно в специальной рубрике на сайте Sputnik Беларусь и в официальных группах в социальных сетях. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Участники музыкального конкурса "Ты супер!" белоруска Анастасия Кравченя и Владислав Лоскутов из Казахстана прогулялись по Москве. Смотрите на видео, как ребята...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко дал интервью телерадиокомпании «Мир»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика