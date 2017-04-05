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По оценкам концерна, это позволит обеспечить целлюлозно-бумажные предприятия сырьем.

Концерн «Беллесбумпром» выносит на общественное обсуждение проект нормативного правового акта, касающегося лицензирования экспорта регенерируемых бумаги или картона (макулатуры).

«Разработка постановления Совета Министров «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении дополнений в постановление Совета Министров от 17 февраля 2012 г. № 156» обусловлена необходимостью бесперебойного обеспечения перерабатывающих предприятий целлюлозно-бумажной отрасли республики сырьем», – макулатурой, сообщает пресс-службе концерна.

В период действия постановления Совета Министров от 6 мая 2016 года № 367 и постановления Совета Министров от 10 ноября 2016 года №918 «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов)» значительно улучшилась ситуация с обеспеченностью макулатурным сырьем целлюлозно-бумажных предприятий республики, увеличилась загрузка их производственных мощностей, что позволило улучшить финансово-экономические показатели работы по итогам 2016 года, констатируют в концерне.

В частности, по предприятиям концерна «Беллесбумпром» реализация данной меры улучшила ситуацию с обеспеченностью макулатурным сырьем и увеличила загрузку производственных мощностей с 55,3% в 1 полугодии до 60,1% во 2 полугодии 2016 года, что позволило дополнительно выпустить продукции на сумму 19,2 млн рублей и экспортировать товаров на сумму 5,8 млн долларов.

Принятие Советом Министров постановления «О лицензировании экспорта из Республики Беларусь за пределы единой таможенной территории Евразийского экономического союза регенерируемых бумаги или картона (макулатуры и отходов) и внесении дополнений в постановление от 17 февраля 2012 г. № 156» позволит сохранить положительную динамику в работе не только целлюлозно-бумажных предприятий республики, но и крупных промышленных и перерабатывающих предприятий мясомолочной, пищевой, ликеро-водочной отраслей республики, использующих картонно-бумажную упаковку для производственных нужд.