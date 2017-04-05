﻿ В Витебской области к 2020 году намерены поднять доходы населения более чем на 20%. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебской области к 2020 году намерены поднять доходы населения более чем на 20%

06.04.2017 16:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В регионе намерены к 2020 году увеличить реальные денежные доходы населения более чем на 20%, заявила на сессии облсовета депутатов председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина.

На сессии депутаты утвердили программу социально-экономического развития области на 2016−2020 годы. Главная ее цель — повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

«Реализация запланированного позволит увеличить реальные денежные доходы населения. Они возрастут в 2020 году по сравнению с 2015 годом более чем на 20%. Усилятся адресность и целевая направленность социальной поддержки», — подчеркнула представитель облисполкома.

По словам Анжелики Никитиной, в экономику области за 5 лет привлекут порядка 9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, 670 млн долларов прямых иностранных инвестиций. За время действия программы планируют трудоустроить 90 тысяч жителей области. На вновь созданные рабочие места ежегодно будут трудоустраивать не менее 5,7 тысячи человек.

«Основная роль в этом отводится малому и среднему бизнесу, который получит дополнительную поддержку. Запланировано предоставление финансовой поддержки в виде субсидий более чем 900 безработным на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма», — сообщила председатель комитета.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В экономику области за 5 лет привлекут порядка 9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, 670 млн долларов прямых иностранных инвестиций.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Ты супер!": Настя Кравченя и Влад Лоскутов прогулялись по Москве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика