В регионе намерены к 2020 году увеличить реальные денежные доходы населения более чем на 20%, заявила на сессии облсовета депутатов председатель комитета экономики облисполкома Анжелика Никитина.

На сессии депутаты утвердили программу социально-экономического развития области на 2016−2020 годы. Главная ее цель — повышение качества жизни населения на основе роста конкурентоспособности экономики, привлечения инвестиций и инновационного развития.

«Реализация запланированного позволит увеличить реальные денежные доходы населения. Они возрастут в 2020 году по сравнению с 2015 годом более чем на 20%. Усилятся адресность и целевая направленность социальной поддержки», — подчеркнула представитель облисполкома.

По словам Анжелики Никитиной, в экономику области за 5 лет привлекут порядка 9 млрд рублей инвестиций в основной капитал, 670 млн долларов прямых иностранных инвестиций. За время действия программы планируют трудоустроить 90 тысяч жителей области. На вновь созданные рабочие места ежегодно будут трудоустраивать не менее 5,7 тысячи человек.

«Основная роль в этом отводится малому и среднему бизнесу, который получит дополнительную поддержку. Запланировано предоставление финансовой поддержки в виде субсидий более чем 900 безработным на организацию предпринимательской, ремесленной деятельности, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма», — сообщила председатель комитета.