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Фотофакт: мотоциклы "Минск" на ретровыставке в Узбекистане
06.04.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 6 апр — Sputnik. Десятки старых автомобилей и более десяти мотоциклов привезли владельцы на ретровыставку в "Узэкспоцентр" в Ташкенте, передает
Среди раритетов — знаменитая "полуторка" ГАЗ-ММ, "Москвичи" разных поколений, а также "Победы", "Волги" и "Чайки", представленные "Клубом автомобилистов РЕТРО UZ".
Также ценители ретро привезли на выставку мопеды "Верховина", "Рига-16", а также мотоциклы "Минск М 103", которые выпускались на Минском мотовелозаводе с 1962 по 1964 год.
Отмечается, что все экспонаты восстановлены и находятся в отличном состоянии.
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На выставке показаны как первые "Москвичи", так и легендарные "Волги", "Победы" и другие автомобили.
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