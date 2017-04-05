Случайное знакомство закончилось для жителя Смолевичей угоном его автомобиля. Об этом сообщили в УВД Миноблисполкома.

Двое мужчин случайно познакомились в Смолевичском районе. Распив в машине спиртное, они поехали в райцентр, где владелец автомобиля пошел к друзьям, а его новый знакомый, воспользовавшись оставленными в авто ключами, уехал.

Как рассказали в милиции, данный автомобиль вызвал подозрение у сотрудников ГАИ необоснованным маневрированием. Водителю подали сигнал об остановке, но тот его проигнорировал и попытался скрыться. Молодого человека задержали через несколько километров.

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Нарушителем оказался 22-летний житель Молодечно. Инспекторы составили на него 5 административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

— Злоумышленник водворен в ИВС. В отношении него также возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК Беларуси (Угон транспортного средства или маломерного водного судна). Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 5 лет лишения свободы. В перспективе действия подследственного могут быть переквалифицированы на кражу, так как установлено, что угнанный автомобиль он похитил и собирался продать, — отметили в УВД.