Создатели документальных фильмов из США Ти Си Джонстоун и Джон Рейс рассказали, чем их привлекает возможность съемок в Беларуси, что помогло Дональду Трампу занять кресло президента, и почему немолодым людям бывает гораздо сложнее начать свое дело с нуля.

Такими мыслями гости фестиваля американского документального кино «Незнакомая Америка», проходящего в минском кинотеатре «Пионер» при поддержке посольства США, поделились во время творческой с аудиторией после просмотра художественно-документального фильма Шерила Хаузера и Синции Уэйд «Стартап нового поколения» 4 апреля.

«Стартап» показывает, как молодежь пытаясь создать собственные компании в условиях постоянного риска потерпеть крах. Вчерашние выпускники остаются один на один с неуверенностью в завтрашнем дне, им приходится работать ночами и без выходных, мерзнуть в заброшенном доме и пережить полный провал первоначальных идей, чтобы два года спустя добиться успеха.

«Конечно, мы не создатели этой картины, но тоже снимаем документальное кино и можем рассказать о стартапах. Ведь независимое кино – это тоже предпринимательство», – объяснил Джон Рейс (Jon Reiss).

Джон Райс

Это один из «десяти кинематографистов, которых стоит посмотреть» по версии журнала Daily Variety. Режиссер не только работает над собственными произведениями, но и является всемирно известным специалистом в области маркетингового продвижения фильмов, о чем пишет уже вторую книгу.

Его коллега Ти Си Джонсон (T.C. Johnstone) является создателем фестивального фильма «Подростковая пресса», а также основателем фонда Gratis 7 Media Group Foundation, снимающего и оказывающего помощь в съемке картин, направленных на службу обществу, помощь бедным и образование для молодежи.

Ти Си Джонстоун

«Государство не финансирует документалистов»

По словам Ти Си, чтобы быть успешным документалистом в США, недостаточно лишь снимать хорошее кино. Нужно серьезно вкладываться в продвижение каждой конкретной работы.

«Все должно быть очень продуманно. Бюджет необходимо распределить таким образом, чтобы затраты на сами съемки составляли не более 50%. Вторую половину стоит вложить в грамотное продвижение», – ответил режиссер на вопрос о том, как сделать фильмы узнаваемыми.

В свою очередь вопрос о том, каким образом создатели фильмов вообще формируют свой бюджет, получил очень лаконичный ответ: удается с большим трудом.

«Это очень сложно, и истории «Стартапа» – прекрасный тому пример. В США независимых режиссеров-документалистов не финансирует государство. Ну, разве что это будет фильм, где очень много оружия, – усмехается Джон Рейс. – Поэтому режиссеры самостоятельно ищут аудиторию, которой был бы интересен конкретный фильм и которая могла бы за него заплатить».

Трамп выиграл из-за обещаний перспектив для старшего поколения

Зрители заметили, что в ленте Шерила Хаузера возможности для бизнеса получают молодые стартаперы.

Но как насчет тех, кому сегодня уже за 40? За 50?

«Это огромная проблема – я думаю, не только в США, но и во всем мире. Настолько, что на последних президентских выборах в США один кандидат озвучил ее в своей программе – и выиграл. Другой не упомянул о ней – и проиграл», – отметил Джон Рейс.

Одним из серьезных препятствий, с которыми сталкивается старшее поколение в работе, являются трудности в освоении необходимого сегодня современного оборудования и технологий.

«Сейчас я снимаю фильм о роботах, которыми американские предприятия заменяют людей. Роботы могут выполнять сотни видов самых разных операций, они используются по всей стране. И одновременно существуют целые группы людей, совершенно не разбирающихся в новых технологиях и никогда не имевших с ними дела», – приводит параллель Ти Си Джонстоун.

Он сам ежедневно сталкивается этим на собственной работе: «Раньше мне приходилось организовывать множество инструментов для работы с камерой. Сегодня для этого у меня есть айфон – и ничего кроме. Мне нужно использовать программы и технологии, я должен изучать их, чтобы иметь возможность делать свой продукт».

Фильм-интервью вытесняет другие жанры

В «Стартапе», как и в «Подростковой прессе», очень много прямой речи – практически всю ленту занимает рассказ героев. Это не случайно: документалисты предпочитают именно такие проекты.

«В документальном кино сейчас есть тенденция снимать фильмы–интервью, где рассказчик делится своей историей. Они отличаются от фильмов, которые больше направлены на визуализацию и сопровождают человека на протяжении его жизни. Конечно, снять фильм–сопровождение куда сложнее, это очень дорого и занимает много времени. Поэтому они появляются не так часто», – объясняет Ти Си Джонстоун.

Другая особенность современного документального кино – это отсутствие четкой грани с журналистскими материалами.

«В Америке документальные фильмы приближены к журналистике. Я б сказал, что журналистика должна быть более направлена на передачу фактов, а документальные фильмы передают и факты, и мнения. В принципе, любая документальная лента могла бы быть журналистской», – допускает Джон Рейс.

Иногда же снять кино вообще не получается, несмотря на «цепляющую» идею. «В прошлом году я был в Детройте, чтобы снять удивительную историю двух певцов-реперов, спасших собаку. Мы приезжаем туда [Детройт в штате Мичиган находится в более чем двух тысячах километров от Боулдера в Колорадо, где живет режиссер – БДГ], а они не захотели рассказывать и отказались от съемки. Так что иногда везет, иногда – нет», – делится опытом он.

Фильмы о личных историях пользуются популярностью – если реальные участники снимаемых событий проявят себя как хорошие актеры.

«Получится ли фильм, зависит не только от того, насколько хороша идея, но и от человека, который должен стать его героем. Сможет ли он рассказать свою историю? Не так важно, сколько на экране говорящих голов: важно, насколько эти головы интересны. Успех фильма зависит от того, что и как они расскажут», – продолжает гость фестиваля.

Ти Си Джонстоун может снять фильм в Беларуси

Он задумывается над тем, не посвятить ли одну из своих следующих работ Беларуси.

«Нам очень приятно находиться в Беларуси и вижу много прекрасных сюжетов в вашей стране. Однако это лишь один фактор для принятия решения. Ведь если я решусь на это, придется целый год провести далеко от дома, семьи и друзей. К тому же, снимать кино – дорогое удовольствие. Поэтому нужно хорошенько подумать, будет ли сделанный фильм пользоваться успехом. Так что это вполне возможно», – обрадовал Ти Си Джонстоун участников встречи.

«Особенно, если твоя жена согласится приехать вместе с тобой, чтобы провести здесь целый год», – добавляет Джон Рейс.

Работать над фильмами в других странах для режиссеров не в новинку.

«Мы оба имеем такой опыт. Я объехал весь мир, побывал на всех шести континентах. Очень люблю путешествовать, и возможность ездить по свету – это самое замечательное в профессии документалиста», – полагает Ти Си Джонстоун.

«Белорусы общительнее эстонцев»

Его коллега Джон Рейс в интервью БДГ уточнил, что это его первая поездка в Беларусь, и она обошлась безо всяких проблем.

«Госдепартамент все сделал все для нас, это было легко – визы и так далее. Все, кого мы встречали, – замечательные люди. Я, конечно, общался в основном только с любителями кинематографа, но тем не менее могу сказать, что все они очень открыты и дружелюбны. Я не был, например, в России, но был в Эстонии – это ближайшая к Беларуси страна, где мне приходилось бывать. И здесь люди гораздо теплее к нам относятся и более охотно задают вопросы, чем эстонцы», – считает он.

Режиссер не удивился, узнав, что многие его коллеги в Беларуси снимают фильмы, не имея никакого бюджета.

Например, минский фестиваль независимого кино One Short Film Fest создается собственными силами организаторов и не имеет никакой поддержки. А сценарист Андрей Курейчик и вовсе говорит о том, что белорусский кинематограф настолько запущен ( sputnik.by ), что независимое кино в нашей стране нужно создавать с нуля – государство не только не помогает, но и всячески препятствует . Попасть в прокат картины негосударственных компаний зачастую вообще не могут – для этого требуется специальное разрешение Минкульта, что подразумевает негласную цензуру .

Чтобы собрать средства для работы над тем или иным проектом, независимые авторы вынуждены прибегать к краудфандингу, собирая с миру по нитке.

«Это на самом деле тяжело. В США те, кто делает документальное кино, и журналисты в том числе – располагают очень незначительными суммами», – подтвердил кинематографист.

Авторы фильмов в Америке экономят, стараясь выполнять все необходимые работы самостоятельно.

«Например, Ти Си – он очень впечатляюще смотрится, выступая со сцены, но работает не только как режиссер, совмещая обязанности редактор, продюсера, директора картины и т.д. В нашей сфере нужно уметь делать много самой разной работы», – говорит собеседник.

Американцы работают по 12 часов в день

Профессия документалиста не только требует широкой специализации, но и много времени – гораздо больше, чем привыкли трудиться в Беларуси.

«Когда снимаю фильм, работаю по 18 часов в день. Когда работаю с другими людьми, помогаю им с их фильмами – где-то с девяти утра по 9-12 часов, шесть дней в неделю. Но в один из выходных я обязательно беру выходной. Да, это тяжело и физически, и потому, что нужно уметь выполнять разную работу. Ти Си тоже работает по 12 часов в день, да вообще все американцы в целом», – рассказывает Джон Рейс.

Одна из наиболее острых проблем – это балансировка между работой и личной жизнью.

«Это тяжело... Очень важно уметь сочетать в жизни и семью, и работу. Может, у кого–то работа позволяет уделять больше времени родным. Но я знаю много людей, которые работают по такому графику, что видят свою семью месяца четыре в год», – признает режиссер.

Не похоже, чтобы такая перспектива обрадовала кого-то в Беларуси. Как же на это соглашаются люди в Америке?

«Конечно, я успеваю и спать, и кушать, – улыбается Джон Рейс. – Все дело в том, что если работа любимая, можно не просто на нее приходить, а наслаждаться своей жизнью. Да, будучи кинематографистом, я счастлив!»