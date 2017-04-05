Белорусам есть, чем привлечь туриста, уверены специалисты турсферы Грузии, прилетевшие в Минск в рамках туристической ярмарка "Отдых-2017". В мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь эксперты обсудили, как Грузии удается привлекать шесть миллионов туристов в год (и это больше населения страны) и какой опыт могут перенять у грузин белорусы.

"В ситуации перегруженности туристического рынка, высокой конкуренции, каждая страна должна привлекать собственной уникальностью. Нужно создать продукт, который бы отличал Беларусь от других стран, и делать акцент на нем. Грузия привлекает именно уникальностью, культурой, традициями, сохранившимися до ХХІ века. Турист увозит с собой эмоции и впечатления", — рассказала ведущий специалист отдела PR и рекламы департамента по туризму Грузии Нона Маркарян.

Несмотря на то, что Грузия небольшая по площади страна, здесь развиваются почти все виды туризма — культурный, спортивный, гастрономический.

"Туристов, которые приезжают с российского Кавказа, не особенно интересуют горы — они есть и у них, другое дело — море, гастрономический туризм. Европейские туристы также найдут для себя многое. Так, туриста из Германии увлекает наша природа, культурное наследие, а вот поляки любят море. Грузия уникальна, потому как здесь есть и культурное наследие, и хорошее вино, и горы — за десять дней можно посмотреть все, и деревню, которая находится на высоте трех тысяч над уровнем моря, или попробовать приготовить вино, которое увезешь на родину", — рассказал бывший мэр Батуми и генеральный менеджер Ajara tour Иракли Таварткиладзе.

Кстати, несмотря на то, что в Батуми много отелей международного класса, сейчас там развивается и собственная грузинская гостиничная сеть.

"Грузия существует как бренд уже давно. Многие русские туристы возвращаются сюда. В прошлом году в Грузию приехало шесть миллионов туристов. Наш бренд могут не знать разве что на других континентах. Бренд страны складывается из деталей: даже от того, как таможенник встречает туриста, зависит его впечатление о стране", — уверен заместитель председателя департамента туризма и курортов Аджарии Джаба Беридзе, который в этом году приехал в Минск впервые.

Белорусов привлекает возможность ощутить гостеприимство грузинского народа, но останавливают цены на билеты. Впрочем, в рамках визита в Беларусь президента Грузии Георгия Маргвелашвили в этом году было подписано соглашение об авиасообщении, которое предполагает снижение цен на билеты в направлении Грузии.

"Многие белорусы сейчас прилетают в Грузию из Вильнюса лоукостами", — рассказала Нона Маркарян.