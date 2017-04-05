МИНСК, 6 апр — Sputnik. Десятки старых автомобилей и более десяти мотоциклов привезли владельцы на ретровыставку в "Узэкспоцентр" в Ташкенте, передает Sputnik Узбекистан .

Среди раритетов — знаменитая "полуторка" ГАЗ-ММ, "Москвичи" разных поколений, а также "Победы", "Волги" и "Чайки", представленные "Клубом автомобилистов РЕТРО UZ".

Также ценители ретро привезли на выставку мопеды "Верховина", "Рига-16", а также мотоциклы "Минск М 103", которые выпускались на Минском мотовелозаводе с 1962 по 1964 год.

Отмечается, что все экспонаты восстановлены и находятся в отличном состоянии.

Фотоленту с выставки смотрите на сайте Sputnik Узбекистан>>