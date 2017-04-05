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Фотофакт: мотоциклы "Минск" на ретровыставке в Узбекистане

06.04.2017 16:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 6 апр — Sputnik. Десятки старых автомобилей и более десяти мотоциклов привезли владельцы на ретровыставку в "Узэкспоцентр" в Ташкенте, передает Sputnik Узбекистан.

Фотофакт: мотоциклы "Минск" на ретровыставке в Узбекистане
© Sputnik.
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Среди раритетов — знаменитая "полуторка" ГАЗ-ММ, "Москвичи" разных поколений, а также "Победы", "Волги" и "Чайки", представленные "Клубом автомобилистов РЕТРО UZ".

Также ценители ретро привезли на выставку мопеды "Верховина", "Рига-16", а также мотоциклы "Минск М 103", которые выпускались на Минском мотовелозаводе с 1962 по 1964 год.

Отмечается, что все экспонаты восстановлены и находятся в отличном состоянии.

Фотоленту с выставки смотрите на сайте Sputnik Узбекистан>>

 
Теги: Минск
 
 
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На выставке показаны как первые "Москвичи", так и легендарные "Волги", "Победы" и другие автомобили.

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