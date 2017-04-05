﻿ Власти Петербурга заявили об обнаружении взрывного устройства в жилом доме. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Власти Петербурга заявили об обнаружении взрывного устройства в жилом доме

06.04.2017 16:43 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Власти Петербурга заявили об обнаружении взрывного устройства в жилом доме

фото: rbc.ru

В жилом доме в Санкт-Петербурге, из которого ранее эвакуировали жильцов, обезвредили взрывное устройство. Об этом рассказал глава администрации Невского района города Константин Серов.

В жилом доме на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге обезвредили взрывное устройство, сообщил глава администрации Невского района города Константин Серов, пишет РБК.​

В квартире, в которой было обнаружено взрывное устройство, как рассказал Серов, находились «не те, кому принадлежит квартира». «Как они там оказались, нужно время, чтобы выяснить», — заявил глава района, не уточнив при этом, сколько именно человек работники правопорядка обнаружили в помещении.

Эвакуированные жильцы дома, по данным Серова, во время проведения оперативных действий были размещены в актовом зале в детском саду.

Ранее, 6 апреля, стало известно, что жителей двух подъездов дома № 22 корпуса 1 на Товарищеском проспекте в Санкт-Петербурге эвакуировали из-за обнаружения «опасного предмета». В местном управлении ФСБ изданию «Фонтанка» тогда пояснили, что этот предмет может быть взрывоопасен.

«Интерфаксу» представители спецслужб в свою очередь рассказали, что взрывное устройство было обнаружено работниками Федеральной службы безопасности около 5:00 мск «в результате реализации ряда оперативно-разыскных мероприятий».

Свидетели произошедшего позже сообщали, что из дома, откуда были эвакуированы люди, сотрудники правоохранительных органов вывели в наручниках трех человек. «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев уточняла, что все они являлись выходцами из Средней Азии и снимали в доме на Товарищеском проспекте однокомнатную квартиру. По информации издания, во время обезвреживания взрывного устройства в целях «безопасности» сотрудники «ПетербургГаза» отключали один из подъездов дома от газоснабжения.

Днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне станций «Технологический институт» и «Сенная площадь» петербургского метро произошел взрыв. По последним данным Минздрава, жертвами взрыва стали 13 человек, еще несколько десятков человек получили ранения. В тот же день на станции «Площадь Восстания» было найдено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В жилом доме в Санкт-Петербурге, из которого ранее эвакуировали жильцов, обезвредили взрывное устройство. Об этом рассказал глава администрации Невского района...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Начните с улыбки на границе: Грузия советует, как привлечь туриста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

05.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика