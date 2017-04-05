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Всего по состоянию на 6 апреля в период с 26 апреля по 11 мая назначен 51 дополнительный поезд.

Белорусская железная дорога заблаговременно принимает меры по обеспечению перевозок пассажиров в дни апрельских и майских праздников и по выходным дням, сообщили в пресс-службе БЖД. Всего по состоянию на 6 апреля в период с 26 апреля по 11 мая назначен 51 дополнительный поезд. Из них — 40 поездов межрегиональных линий и 11 поездов международных линий.

В межрегиональном сообщении будут курсировать дополнительные поезда в сообщении Минск—Гомель—Минск, Минск—Брест—Минск и др.

По наиболее популярным у пассажиров направлениям в праздничные дни будут курсировать поезда сдвоенными составами:

№701/702 Минск—Брест отправлением из Минска 1 мая, в обратном направлении поезд отправится 2 мая;

№748/747 Минск—Бобруйск отправлением из Минска и Бобруйска 01, 09 мая;

№743 Бобруйск—Минск отправлением из Бобруйска 26 апреля и 10 мая;

№732/731 Минск—Орша отправлением из Минска и Орши 17, 25, 26 апреля;

№734/733 Минск—Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая;

№736/735 Минск—Орша отправлением из Минска и Орши 25 апреля и 9 мая.

Что касается международного сообщения, то Белорусской железной дорогой совместно с Российскими железными дорогами дополнительно назначены поезда по наиболее востребованным маршрутам — Брест—Москва—Брест, Минск—Москва—Минск. Кроме того, в праздничный период по Белорусской железной дороге транзитом будут курсировать дополнительные поезда №148/147 Калининград—Москва—Калининград и №80/79 Санкт-Петербург—Калининград, Гомель—Щорс—Гомель.