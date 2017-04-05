Европарламент 6 апреля принял резолюцию, в которой осудил репрессии в Беларуси и призвал официальный Минск уважать права и свободы граждан. Согласно ей, уважение фундаментальных гражданских свобод, верховенства закона и прав человека окажет решающее влияние на дальнейшие отношения ЕС и Беларуси.

Так, Европарламент осудил разгон мирных демонстраций протеста, чрезмерную и непропорциональную реакцию силовых структур в отношении их участников, необоснованные ограничения прав на свободу мирных собраний, свободу слова и ассоциаций, преследование независимых журналистов, оппозиции, правозащитников и протестующих, передает БелаПАН .

Европарламент призвал Минск немедленно освободить задержанных и отменить в отношении них судебные решения. Евродепутаты выступили против превентивных арестов и потребовали информировать о задержаниях семьи и общественность. Согласно документу, применение силы в отношении участников мирного протеста нельзя оправдать ни при каких обстоятельствах, а нарушающие право на свободу слова и собраний репрессии противоречат международным обязательствам и Конституции Беларуси.

Европарламент призвал власти Беларуси начать открытый и конструктивный диалог с оппозицией, гражданами, организациями гражданского общества и независимыми СМИ, немедленно провести тщательное и беспристрастное расследование всех произвольный задержаний и других нарушений прав граждан. В противном случае ЕС пригрозил новыми санкциями ответственным за репрессии.

Кроме того, Минск призвали прекратить преследование независимых СМИ по политическим мотивам, а журналистов — за сотрудничество с иностранными СМИ без аккредитации, прекратить преследовать активистов и отменить статью 193.1 УК о деятельности от имени незарегистрированной организации, обеспечить полное и беспрепятственное функционирование всех общественных ассоциаций и организаций.

Парламентскую ассамблею ОБСЕ, которая намерена провести свою летнюю сессию в Минске, Европарламент призвал учесть недавние события в Беларуси и хотя бы обеспечить участие в ее работе представителей оппозиции, независимых СМИ и гражданского общества.

Белорусские власти призваны к сотрудничеству со спецдокладчиком ООН по ситуации с правами человека в стране и проведению реформ для улучшения ситуации с правами человека и демократией, в том числе к реформе избирательного законодательства. Также рекомендовано отменить декрет № 3 как «произвольную, жестокую и морально сомнительную меру» и ввести мораторий на смертную казнь как первый шаг к ее отмене.

Евродепутаты призвали продлить мандат спецдокладчика ООН по Беларуси, а ЕС и страны-члены -содействовать этому. Структурам ЕС рекомендовано усилить поддержку организаций гражданского общества в Беларуси и независимых СМИ, продолжить поддержку образовательных программ в ЕС для молодых белорусов и ускорить процесс подачи заявок на визу и стипендии.

Кроме того, Еврокомиссию призвали гарантировать самые высокие стандарты ядерной безопасности на строящейся БелАЭС и проверить на соответствие санкциям ЕС в отношении России участие Европейского инвестиционного банка в финансировании ее строительства.

Также 5 апреля Европейский парламент поддержал предложение Европейской комиссии предоставить Украине безвизовый режим.

Напомним, что 25 марта власти организовали брутальный разгон мирной акции протеста в Минске . Всего сообщается о примерно 700 задержанных. Международная реакция на это не заставила себя ждать: правозащитники, а также США и Евросоюз осудили действия белорусских властей .

Между тем МИД Беларуси попытался объяснить странам Запада, почему акцию на День Воли не только можно, но и нужно было разгонять.

Католический митрополит Минско-Могилевский, председатель Конференции католических епископов Беларуси архиепископ Тадеуш Кондрусевич призвал власти Беларуси и оппозицию к диалогу.