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Россия покажет на параде защищенную версию своего самого массового танка

06.04.2017 17:05 — Разное | Tut.by  
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В подмосковном Алабино прошла репетиция Парада Победы, на которой были показаны образцы новейшей боевой техники, пишет военный блог «Центра Анализа и Стратегий».


Фото: Виталий Кузьмин / facebook.com

Среди них — «арктические» варианты ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Тор-М2ДТ», выполненные на шасси двухзвенных транспортеров ДТ-30ПМ, а также последние модификации танка Т-72Б3 с дополнительной бронезащитой.

Эти танки получили новые бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции моторно-трансмиссионного отделения корпуса.


Фото: Виталий Кузьмин / facebook.com

Были установлены дополнительные модули динамической защиты в «мягком» корпусе, повышающие стойкость бортовой проекции корпуса к противотанковым кумулятивным боеприпасам.

Башню также оснастили дополнительной динамической защитой и решетчатыми экранами. Кроме значительного усиления брони, танк получил автомат сопровождения целей, новое более мощное орудие, новые прицелы, системы связи и другое оборудование.

Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения и один из самых воюющих. Сегодня эти боевые машины участвуют в Сирии, до этого они принимали участие в конфликтах в Ливии, Ираке, Ливане, Чечне и других войнах.

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Танки получили новые бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа "Реликт"

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