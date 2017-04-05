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Россия покажет на параде защищенную версию своего самого массового танка
В подмосковном Алабино прошла репетиция Парада Победы, на которой были показаны образцы новейшей боевой техники,
Среди них — «арктические» варианты ЗРПК «Панцирь-С» и ЗРК «Тор-М2ДТ», выполненные на шасси двухзвенных транспортеров ДТ-30ПМ, а также последние модификации танка Т-72Б3 с дополнительной бронезащитой.
Эти танки получили новые бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа «Реликт» и решетчатые экраны проекции моторно-трансмиссионного отделения корпуса.
Были установлены дополнительные модули динамической защиты в «мягком» корпусе, повышающие стойкость бортовой проекции корпуса к противотанковым кумулятивным боеприпасам.
Башню также оснастили дополнительной динамической защитой и решетчатыми экранами. Кроме значительного усиления брони, танк получил автомат сопровождения целей, новое более мощное орудие, новые прицелы, системы связи и другое оборудование.
Т-72 — самый массовый основной боевой танк второго поколения и один из самых воюющих. Сегодня эти боевые машины участвуют в Сирии, до этого они принимали участие в конфликтах в Ливии, Ираке, Ливане, Чечне и других войнах.
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Танки получили новые бортовые экраны корпуса с интегрированными модулями динамической защиты типа "Реликт"
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