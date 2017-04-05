На Манежной площади москвичи смогут возложить цветы и свечи у памятного знака "Город-герой Ленинград".

В свою очередь власти российской столицы попросили водителей по возможности отказаться от поездок в центр на личном транспорте, поскольку движение на дорогах может осложниться из-за проведения акции на Манежной площади.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв . Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В больницах остаются 55 пострадавших.