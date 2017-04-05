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LIVE: москвичи вышли на акцию памяти погибших при теракте в Петербурге

06.04.2017 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На Манежной площади москвичи смогут возложить цветы и свечи у памятного знака "Город-герой Ленинград".

В свою очередь власти российской столицы попросили водителей по возможности отказаться от поездок в центр на личном транспорте, поскольку движение на дорогах может осложниться из-за проведения акции на Манежной площади.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, при взрыве погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова. В больницах остаются 55 пострадавших.

 
 
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Акция "Питер — Мы с тобой!" в память жертв взрыва проходит в Москве. Смотрите на видео, как проходит траурное мероприятие.

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