Волынка традиционно считается мужским инструментом, но в последнее время девушки им интересуются все чаще. В прошлом участница группы "Стары Ольса", а ныне солистка группы "PiobROCK"Оксана Мороз рассказала, легко ли ей играть на волынке, чем похожи и чем отличаются белорусская дуда и шотландская волынка.

"Дуда отличается конструкцией. Традиционный строй у дуды это соль-мажор, ре-мажор, ре-минор и ля, а у шотландской волынки концертный строй только си-бемоль. У шотландской волынки очень полный и сильный звук, а у дуды звук тише и более гнусавый. Волынка действует на человека по-разному. Либо притягивает и не отпускает никогда, либо отталкивает. Но большинство людей она привлекает", — рассказала Мороз.

Белорусская дуда — родная сестра шотландской и ирландской волынок, которые и сегодня считают одними из самых популярных инструментов в мире. В Беларуси расцвет дуды пришелся на XIX век. В наше время она переживает свой второй ренессанс, интерес к инструменту увеличивается.

Оксана Мороз также напомнила о том, что в субботу, 8 апреля в минском клубе Re:Public состоится традиционный "Дударский фест". В нынешнем большом концерте примут участие "Стары Ольса", "Pawa", "HardWood", "Trollwald", "Sakramant", "LityTaler", "PiobROCK" и другие фольклорные коллективы. У каждого из музыкантов есть свои секреты создания музыкальных инструментов и фирменный стиль звучания.

Беседу в студии радио Sputnik Беларусь с волынщицей Оксаной Мороз смотрите на видео.